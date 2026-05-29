МВД объявило в розыск украинца, обвиняемого в вымогательстве у Шишкарева

МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Гражданин Украины Евгений Подгаецкий, обвиняемый в вымогательстве в особо крупном размере у основателя группы компаний "Дело" Сергея Шишкарева, объявлен в международный розыск, передает корреспондент РИА Новости из зала Тверского районного суда.
"Евгению Подгаецкому заочно предъявлено обвинение в вымогательстве, совершенном в особо крупном размере, он объявлен в международный розыск", - сказано в материалах дела, оглашенных в ходе судебного заседания.
Уголовное дело возбуждено по части 3 статьи 163 УК РФ (вымогательство в особо крупном размере). Поводом стало обращение Шишкарева в полицию. Сам Подгаецкий заявлял СМИ, что не получал уведомлений о возбуждении дела, и пояснял, что подал в Дубае иск к российскому бизнесмену из-за "упущенной выгоды, морального и репутационного ущерба".
Шишкарев — основатель и совладелец транспортно-логистической группы "Дело", включающей "Трансконтейнер", Global Ports и SASCO. В рейтинге Forbes он занимает 91-е место с состоянием 1,7 миллиарда долларов.
Подгаецкому грозит от семи до 15 лет лишения свободы.