МВД объявило в розыск украинца, обвиняемого в вымогательстве у Шишкарева

МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Гражданин Украины Евгений Подгаецкий, обвиняемый в вымогательстве в особо крупном размере у основателя группы компаний "Дело" Сергея Шишкарева, объявлен в международный розыск, передает корреспондент РИА Новости из зала Тверского районного суда.

"Евгению Подгаецкому заочно предъявлено обвинение в вымогательстве, совершенном в особо крупном размере, он объявлен в международный розыск", - сказано в материалах дела, оглашенных в ходе судебного заседания.

Следствие ходатайствует о заочном аресте Подгаецкого.

Уголовное дело возбуждено по части 3 статьи 163 УК РФ (вымогательство в особо крупном размере). Поводом стало обращение Шишкарева в полицию. Сам Подгаецкий заявлял СМИ, что не получал уведомлений о возбуждении дела, и пояснял, что подал в Дубае иск к российскому бизнесмену из-за "упущенной выгоды, морального и репутационного ущерба".

Шишкарев — основатель и совладелец транспортно-логистической группы "Дело", включающей " Трансконтейнер ", Global Ports и SASCO. В рейтинге Forbes он занимает 91-е место с состоянием 1,7 миллиарда долларов.