Рейтинг@Mail.ru
МВД объявило в розыск украинца, обвиняемого в вымогательстве у Шишкарева - РИА Новости, 29.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:03 29.05.2026 (обновлено: 16:15 29.05.2026)

МВД объявило в розыск украинца, обвиняемого в вымогательстве у Шишкарева

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкСергей Шишкарев
Сергей Шишкарев - РИА Новости, 1920, 29.05.2026
© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
Сергей Шишкарев. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Гражданина Украины, обвиняемого в вымогательстве в особо крупном размере у Сергея Шишкарева, объявили в международный розыск.
  • Следствие ходатайствует о заочном аресте Подгаецкого.
МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Гражданин Украины Евгений Подгаецкий, обвиняемый в вымогательстве в особо крупном размере у основателя группы компаний "Дело" Сергея Шишкарева, объявлен в международный розыск, передает корреспондент РИА Новости из зала Тверского районного суда.
"Евгению Подгаецкому заочно предъявлено обвинение в вымогательстве, совершенном в особо крупном размере, он объявлен в международный розыск", - сказано в материалах дела, оглашенных в ходе судебного заседания.
Гарри Каспаров* - РИА Новости, 1920, 23.05.2026
Каспарова* объявили в международный розыск за оправдание терроризма
23 мая, 09:38
Следствие ходатайствует о заочном аресте Подгаецкого.
Уголовное дело возбуждено по части 3 статьи 163 УК РФ (вымогательство в особо крупном размере). Поводом стало обращение Шишкарева в полицию. Сам Подгаецкий заявлял СМИ, что не получал уведомлений о возбуждении дела, и пояснял, что подал в Дубае иск к российскому бизнесмену из-за "упущенной выгоды, морального и репутационного ущерба".
Шишкарев — основатель и совладелец транспортно-логистической группы "Дело", включающей "Трансконтейнер", Global Ports и SASCO. В рейтинге Forbes он занимает 91-е место с состоянием 1,7 миллиарда долларов.
Подгаецкому грозит от семи до 15 лет лишения свободы.
Бен Уоллес - РИА Новости, 1920, 22.05.2026
СК объявил экс-министра обороны Великобритании в международный розыск
22 мая, 10:50
 
Министерство внутренних дел РФ (МВД России)РоссияУкраинаСергей Шишкарев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала