"Ростов-Дон" выиграл женский чемпионат России по гандболу

Краткий пересказ от РИА ИИ Гандболистки клуба «Ростов-Дон» одержали победу над московским ЦСКА в пятом матче финальной серии чемпионата России среди женских команд со счетом 34:24.

«Ростов-Дон» выиграл серию до трех побед со счетом 3-2 и стал чемпионом России впервые с 2022 года.

МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Гандболистки клуба "Ростов-Дон" одержали победу над московским ЦСКА в пятом матче финальной серии чемпионата России среди женских команд и стали победительницами турнира.

Встреча прошла в Ростове-на-Дону и завершилась со счетом 34:24 в пользу хозяек.

"Ростов-Дон" выиграл серию до трех побед со счетом 3-2. Команда также стала победителем предварительного этапа чемпионата России, где ЦСКА занял второе место.