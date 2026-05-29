20:52 29.05.2026 (обновлено: 20:53 29.05.2026)
"Ростов-Дон" выиграл женский чемпионат России по гандболу

Гандболистки "Ростов-Дона" обыграли ЦСКА и стали чемпионками России

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Гандболистки клуба «Ростов-Дон» одержали победу над московским ЦСКА в пятом матче финальной серии чемпионата России среди женских команд со счетом 34:24.
  • «Ростов-Дон» выиграл серию до трех побед со счетом 3-2 и стал чемпионом России впервые с 2022 года.
МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Гандболистки клуба "Ростов-Дон" одержали победу над московским ЦСКА в пятом матче финальной серии чемпионата России среди женских команд и стали победительницами турнира.
Встреча прошла в Ростове-на-Дону и завершилась со счетом 34:24 в пользу хозяек.
"Ростов-Дон" выиграл серию до трех побед со счетом 3-2. Команда также стала победителем предварительного этапа чемпионата России, где ЦСКА занял второе место.
"Ростов-Дон" стал чемпионом впервые с 2022 года. Предыдущие три чемпионата выиграл ЦСКА.
