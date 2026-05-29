"Ростелеком" запускает уникальные роутеры в честь победы "Локомотива" в КХЛ
09:51 29.05.2026 (обновлено: 09:52 29.05.2026)
"Ростелеком" запускает уникальные роутеры в честь победы "Локомотива" в КХЛ

МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Крупневший в России интернет-провайдер "Ростелеком" запустил брендированные роутеры в честь победы ярославского "Локомотива" в сезоне-2025/26 Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), сообщила вице-президент по продуктам массового сегмента компании Ирина Лебедева.
Отмечается, что брендированный роутер шестого поколения (Wi-Fi 6) будет разыгран среди жителей области, которая является родной для чемпиона КХЛ.
"Сегодня мы объявляем о запуске эксклюзивного роутера последнего поколения — Wi-Fi 6. Он позволяет пользоваться домашним интернетом и телевидением на самой высокой скорости. В честь команды — победителя сезона КХЛ мы запускаем специальный брендированный роутер, в ближайшее время он будет разыгран среди жителей Ярославской области. Это позволит увековечить чемпионский сезон на долгие годы в своем доме. Эта история будет активно развиваться в нашей компании. С точки зрения развития технологий мы будем делать еще много нового. За десять лет мы добились большого технологического прогресса и сделали трансляции доступными во всех уголках страны", — сказала Лебедева.

По ее словам, "Ростелеком" более десяти лет помогает обеспечивать трансляции, чтобы как можно большее количество хоккейных болельщиков видели игры и игровые моменты. "Если обобщить, то за время нашего партнерства с КХЛ миллионы минут были переданы на онлайн-платформы и телевизионные каналы. Благодаря тому, что камеры "Ростелекома" находятся во множестве точек на ледовых аренах, хоккей становится все более доступен для аудитории. Наша миссия — делать полезные для общества вещи. Хоккей — один из любимых видов спорта в России. Этот стимул является объединяющим для такой компании, как "Ростелеком", — отметила Ледебева.
В рамках сотрудничества с КХЛ "Ростелеком" проводит различные совместные проекты, центральным из которых является тур Кубка Гагарина по регионам РФ. Программа существует с 2017 года. В рамках этого проекта Кубок Гагарина побывал в ледовых дворцах, фан-зонах, торгово-развлекательных центрах и на других городских площадках в более чем городах страны и преодолел более 60 тысяч километров.
"За время существования проекта сотни тысяч болельщиков смогли увидеть трофей вблизи, а многие ради этого специально приезжали из других городов. Благодаря нам Кубок Гагарина побывал в 45 городах на 70 различных площадках, объединив хоккейных болельщиков по всей стране и преодолев более 60 тысяч километров. В феврале тур Кубка Гагарина пошел в Северо-Западном и Центральном федеральных округах России. Кубок побывал в Петрозаводске, Великом Новгороде, Архангельске, Северодвинске, Вологде, Сыктывкаре, а завершилось его путешествие в Ярославле. Сейчас мы рассматриваем вопрос о проведении тура Кубка Гагарина в Центральном или Южном округе страны в следующем году. Пока мы еще формируем маршрут", — заявила Лебедева.
