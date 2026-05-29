Россия не видит у Европы желания разговаривать с Москвой, заявили в МИД

МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Россия не видит у Европы желания говорить с Москвой, европейцы препятствуют любым позитивным подвижкам на пути мирного урегулирования на Украине, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Дмитрий Любинский.
"Пока мы не видим желания разговаривать принципиального (у Европы - ред.). Европа хочет сидеть за столом переговоров, при этом вставляет всевозможные "палки в колеса" любым вообще позитивным подвижкам на пути урегулирования (на Украине - ред.). Мы судим только по конкретным делам и из этого делаем свои выводы", - сказал Любинский в кулуарах Международного форума по безопасности.
"У Европы много хотелок, она продолжает пытаться гнуть свою линию, хотя в самой Европе есть голоса и представления разного толка", - отметил он.