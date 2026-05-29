Рейтинг@Mail.ru
Минздрав сообщил о рекордно низком уровне младенческой смертности в России - РИА Новости, 29.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Хорошие новости - РИА Новости, 1920, 06.11.2019
Хорошие новости
 
15:45 29.05.2026 (обновлено: 16:50 29.05.2026)
Минздрав сообщил о рекордно низком уровне младенческой смертности в России

Мурашко: младенческая смертность в РФ достигла самого низкого уровня в истории

© РИА Новости / Антон Вергун | Перейти в медиабанкНоворожденный ребенок
Новорожденный ребенок - РИА Новости, 1920, 29.05.2026
© РИА Новости / Антон Вергун
Перейти в медиабанк
Новорожденный ребенок. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Показатель младенческой смертности в России — самый низкий за всю историю, сообщил Мурашко.
  • Он добавил, что в России каждый год увеличиваются объемы ЭКО.
МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Показатель младенческой смертности в России достиг самого низкого уровня за всю историю, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко.
«

"Она (младенческая смертность. — Прим. ред.) является самой низкой за всю историю", — сказал он на заседании Совета при президенте по реализации государственной демографической и семейной политики.

Кроме того, каждый год увеличиваются объемы одого из самых эффективных методов лечения бесплодия — экстракорпорального оплодотворения (ЭКО), добавил Мурашко.
Накануне он рассказал, что в 2019-м младенческая смертность составляла 4,9 случая на тысячу новорожденных, а в январе-апреле этого года снизилась до 3,4, то есть на 27 процентов. При этом в 2025 году в 39 регионах показатель оказался на уровне и даже ниже среднероссийского.
Россия входит в десятку стран с самой низкой младенческой смертностью, опережая Канаду, США, Китай и другие крупные страны, заключил министр.
Лекарства - РИА Новости, 1920, 27.05.2026
Минздрав хочет запретить продажу лекарств без электронного рецепта
27 мая, 16:59
 
Хорошие новостиОбществоРоссияМихаил Мурашко
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала