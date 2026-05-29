Минздрав сообщил о рекордно низком уровне младенческой смертности в России

МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Показатель младенческой смертности в России достиг самого низкого уровня за всю историю, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко.
"Она (младенческая смертность. — Прим. ред.) является самой низкой за всю историю", — сказал он на заседании Совета при президенте по реализации государственной демографической и семейной политики.
Кроме того, каждый год увеличиваются объемы одого из самых эффективных методов лечения бесплодия — экстракорпорального оплодотворения (ЭКО), добавил Мурашко.
Накануне он рассказал, что в 2019-м младенческая смертность составляла 4,9 случая на тысячу новорожденных, а в январе-апреле этого года снизилась до 3,4, то есть на 27 процентов. При этом в 2025 году в 39 регионах показатель оказался на уровне и даже ниже среднероссийского.