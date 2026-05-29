10:52 29.05.2026 (обновлено: 11:07 29.05.2026)
Россия и Узбекистан развивают очень богатые отношения, заявил Песков

Песков: Россия и Узбекистан развивают очень богатые по содержанию отношения

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкГосударственный флаг Узбекистана на площади Дружбы народов в Ташкенте
Государственный флаг Узбекистана на площади Дружбы народов в Ташкенте. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Россия и Узбекистан развивают богатые по содержанию отношения в экономике, инвестициях и гуманитарной сфере, сообщил Песков.
  • Он также отметил близкие товарищеские отношения лидеров двух государств Владимира Путина и Шавката Мирзиеева.
АСТАНА, 29 мая - РИА Новости. Россия и Узбекистан развивают очень богатые по содержанию отношения, прежде всего в экономике, инвестициях и гуманитарной сфере, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Узбекистан – это очень близкий наш партнер. Мы развиваем очень богатые по своему содержанию отношения. Это прежде всего экономическое сотрудничество, торговое, инвестиционное, гуманитарное сотрудничество, которое имеет очень давние исторические корни", - сказал Песков журналистам.
Он также отметил близкие отношения лидеров двух государств Владимира Путина и Шавката Мирзиеева.
"У них очень близкие товарищеские отношения, что позволяет им, конечно, работать плодотворно на благо народов наших двух стран", - подчеркнул Песков.
