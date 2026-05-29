В Роскачестве нашли серьезные дефекты у вин в мягких упаковках

МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Большинство вин в мягкой упаковке не соответствуют ГОСТу, сообщили РИА Новости в Роскачестве.

"Эксперты "Винного гида России" впервые провели оценку винодельческой продукции в мягкой упаковке. <…> Из 16 образцов девять не дотянули даже до минимальной оценки ГОСТа, у многих — явные дефекты аромата и вкуса, а часть производителей, судя по всему, экономит на всем, включая само вино", — говорится в сообщении

По словам экспертов, вино, получившее оценки ниже национального стандарта, отправили на дополнительное физико-химическое исследование. В Роскачестве не исключают, что некоторые образцы, имеющие признаки фальсификации, могут быть опасными для потребителей.

Организация направила производителям письма с претензиями. А контрольно-надзорные органы примут меры по итогам дегустационной и лабораторной проверок.

Единственным образцом, преодолевшим планку повышенного стандарта Роскачества, оказалось вино "Гуд Фиш" в трехлитровой упаковке. Его выпускает ООО "Олимп".

При этом, отметили в Роскачестве, в 2025 году мягкая упаковка показала самые высокие темпы роста продаж среди всех типов тары для вина — более 120 миллионов литров.