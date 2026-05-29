08:45 29.05.2026 (обновлено: 11:59 29.05.2026)
В Роскачестве нашли серьезные дефекты у вин в мягких упаковках

Дегустация вина. Архивное фото
  • Роскачество проверило вина в мягкой упаковке, и более половины образцов не дотянули до минимальной оценки ГОСТа.
  • Их направили на дополнительное физико-химическое исследование, так как есть подозрения, что ряд продукции имеет признаки фальсификации и может быть небезопасен.
  • Вино в трехлитровой упаковке "Гуд Фиш" производителя ООО "Олимп" стало единственным образцом, преодолевшим планку повышенного стандарта Роскачества.
МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Большинство вин в мягкой упаковке не соответствуют ГОСТу, сообщили РИА Новости в Роскачестве.
"Эксперты "Винного гида России" впервые провели оценку винодельческой продукции в мягкой упаковке. <…> Из 16 образцов девять не дотянули даже до минимальной оценки ГОСТа, у многих — явные дефекты аромата и вкуса, а часть производителей, судя по всему, экономит на всем, включая само вино", — говорится в сообщении.
По словам экспертов, вино, получившее оценки ниже национального стандарта, отправили на дополнительное физико-химическое исследование. В Роскачестве не исключают, что некоторые образцы, имеющие признаки фальсификации, могут быть опасными для потребителей.
Организация направила производителям письма с претензиями. А контрольно-надзорные органы примут меры по итогам дегустационной и лабораторной проверок.
Единственным образцом, преодолевшим планку повышенного стандарта Роскачества, оказалось вино "Гуд Фиш" в трехлитровой упаковке. Его выпускает ООО "Олимп".
При этом, отметили в Роскачестве, в 2025 году мягкая упаковка показала самые высокие темпы роста продаж среди всех типов тары для вина — более 120 миллионов литров.
Исследование каждого образца проводила комиссия из 12 экспертов-дегустаторов. Они не знали ни наименования вин и их производителей, ни из какой именно упаковки им наливали вино. Протоколы исследований верифицировала Федеральная служба по аккредитации.
