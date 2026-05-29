МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Московский аэропорт "Шереметьево" принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами, сообщила пресс-служба аэропорта.
"Вниманию пассажиров! Введены временные ограничения в периметре воздушного пространства аэропорта "Шереметьево" в связи с действием сигнала "Ковер". Рейсы на вылет и прилет выполняются по согласованию с соответствующими органами", - говорится в сообщении в Telegram-канале.
Отмечается, что возможны корректировки в расписании полетов.