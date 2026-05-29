КНР строит военный комплекс рядом с пусковыми шахтами, утверждают СМИ

МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Агентство Рейтер со ссылкой на спутниковые снимки утверждает, что Китай строит военный комплекс рядом с шахтными пусковыми установками, где якобы размещены дальнобойные ракеты китайских вооруженных сил.
"Спутниковые снимки... показывают, что Пекин строит разветвленную сеть стартовых площадок, бункеров и узлов связи рядом с изолированными шахтными пусковыми установками, где размещены самые дальнобойные ракеты китайских вооруженных сил", - говорится в материале.
По данным источников агентства, комплекс "выглядит как объект, предназначенный для того, чтобы ни один первый удар США по китайскому ядерному арсеналу не смог лишить Пекин возможности нанести ответный удар".