КНР строит военный комплекс рядом с пусковыми шахтами, утверждают СМИ - РИА Новости, 29.05.2026
10:26 29.05.2026
КНР строит военный комплекс рядом с пусковыми шахтами, утверждают СМИ

Reuters: КНР строит военный комплекс рядом с шахтными пусковыми установками

© REUTERS / VANTORСпутниковый снимок, на котором предположительно изображен военный комплекс рядом с шахтными пусковыми установками в КНР
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Китай строит военный комплекс рядом с шахтными пусковыми установками, где размещены дальнобойные ракеты.
  • Комплекс предназначен для того, чтобы обеспечить возможность Пекину нанести ответный удар в случае первого удара США по китайскому ядерному арсеналу.
МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Агентство Рейтер со ссылкой на спутниковые снимки утверждает, что Китай строит военный комплекс рядом с шахтными пусковыми установками, где якобы размещены дальнобойные ракеты китайских вооруженных сил.
"Спутниковые снимки... показывают, что Пекин строит разветвленную сеть стартовых площадок, бункеров и узлов связи рядом с изолированными шахтными пусковыми установками, где размещены самые дальнобойные ракеты китайских вооруженных сил", - говорится в материале.
По данным источников агентства, комплекс "выглядит как объект, предназначенный для того, чтобы ни один первый удар США по китайскому ядерному арсеналу не смог лишить Пекин возможности нанести ответный удар".
