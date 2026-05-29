Моуринью уже подписал контракт с "Реалом", выяснили СМИ
19:31 29.05.2026 (обновлено: 19:32 29.05.2026)
Моуринью уже подписал контракт с "Реалом", выяснили СМИ

"Реал" презентует Моуринью после выборов президента

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Жозе Моуринью подписал трехлетний контракт с мадридским «Реалом» и вступит в должность главного тренера после президентских выборов в клубе.
  • Альваро Арбелоа был уволен с поста главного тренера «Реала» после того, как команда осталась без трофеев в минувшем сезоне.
МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Португальский специалист Жозе Моуринью подписал контракт с мадридским "Реалом" и вступит в должность главного тренера после президентских выборов в клубе, сообщает журналист Давид Орнштейн в соцсети Х.
В минувшем сезоне "сливочные" остались без трофеев, что повлекло за собой увольнение 43-летнего тренера Альваро Арбелоа, который возглавил "Реал" 12 января, придя вместо Хаби Алонсо. Выборы, на которых соперником действующего президента Флорентино Переса будет бизнесмен Энрике Рикельме, намечены на 7 июня.
По данным источника, 63-летний Моуринью подписал трехлетний контракт на прошлой неделе. Официальное объявление ожидается после президентских выборов.
Моуринью на данный момент занимает пост главного тренера лиссабонской "Бенфики". Он возглавлял "Реал" с 2010 по 2013 год. Под руководством португальца клуб стал чемпионом Испании, а также выиграл Кубок и Суперкубок.
