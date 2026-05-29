ПВО уничтожила 24 украинских дронов над Россией

МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Силы ПВО с 8.00 до 20.00 мск перехватили и уничтожили 24 украинских БПЛА над регионами РФ и акваторией Черного моря, сообщило Минобороны РФ в пятницу.
"В течение дня в период с 8.00 мск до 20.00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 24 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Ростовской областей и над акваторией Черного моря", - следует из сообщения российского оборонного ведомства.
