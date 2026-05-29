ПВО сбила три ракеты Storm Shadow и 2628 дронов ВСУ за неделю

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Силы ПВО за неделю уничтожили три крылатые ракеты Storm Shadow и три авиационные ракеты SCALP.
- Также за неделю были сбиты 44 управляемые авиационные бомбы, 23 реактивных снаряда HIMARS и 2628 дронов.
МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Силы ПВО за неделю уничтожили три крылатые ракеты Storm Shadow и три авиационные ракеты SCALP ВСУ, сообщили в Минобороны России.
"Средствами противовоздушной обороны за неделю сбиты 44 управляемых авиационных бомбы, три крылатые ракеты воздушного базирования Storm Shadow производства Великобритании, три авиационные управляемые ракеты большой дальности SCALP производства Франции, 23 реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США и 2628 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - говорится в сообщении.
