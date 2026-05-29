Путин: Армении при выходе из ЕАЭС ужесточат требования к автоперевозчикам

АСТАНА, 29 мая - РИА Новости. Армения при выходе из ЕАЭС столкнется с ужесточением требований к своим автоперевозчикам и ростом тарифов на железнодорожные перевозки в объединение, заявил президент России Владимир Путин.
"Придется перейти к восстановлению разрешительного порядка для армянских автоперевозчиков, это неизбежно. Это отдельная, очень сложная сфера взаимодействия. И, конечно, придется перейти к повышению уровня тарифов на железнодорожные перевозки с внутренних российских - сейчас действуют внутренние российские тарифы - на тарифы до уровня стран СНГ", - сказал российский лидер журналистам.