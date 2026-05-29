Путин назвал одно из преимуществ членства в ЕАЭС

АСТАНА, 29 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин назвал одним из преимуществ членства в ЕАЭС доступ к большому и защищенному рынку всего союза.
Среди преимуществ президент также выделил беспошлинную торговлю, упрощенную логистику - при отсутствии общей границы удалось добиться наиболее экономически выгодного передвижения товаров и услуг, - и общие технические и фитосанитарные нормы.
"Вы спросили: в чем преимущество? Мы так видим эти преимущества. Может быть, кто-то посчитает, что этого нет, это вопрос для дискуссии", - добавил Путин.
Весной 2025 года в Армении был принят закон о намерении республики вступить в Евросоюз, хотя само объединение не предлагало стране членство. Премьер Армении Никол Пашинян заявлял, что Ереван осознает несовместимость одновременного членства республики в ЕС и ЕАЭС. При этом страна будет соотносить свою повестку с обоими объединениями до тех пор, пока это возможно.
Как отмечал Путин, Армении стоит как можно раньше определиться по участию в ЕС или ЕАЭС, тогда возможен путь "мягкого и интеллигентного развода". Помощник российского лидера Юрий Ушаков ранее сообщил, что ситуация вокруг Армении обсуждалась на саммите ЕАЭС, лидеры России, Белоруссии, Казахстана и Киргизии приняли заявление по республике.