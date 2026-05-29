Путин назвал одно из преимуществ членства в ЕАЭС

АСТАНА, 29 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин назвал одним из преимуществ членства в ЕАЭС доступ к большому и защищенному рынку всего союза.

Среди преимуществ президент также выделил беспошлинную торговлю, упрощенную логистику - при отсутствии общей границы удалось добиться наиболее экономически выгодного передвижения товаров и услуг, - и общие технические и фитосанитарные нормы.

"Вы спросили: в чем преимущество? Мы так видим эти преимущества. Может быть, кто-то посчитает, что этого нет, это вопрос для дискуссии", - добавил Путин.