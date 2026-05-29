Фитосанитарные нормы в ЕАЭС гораздо жестче, чем в Европе, заявил Путин

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Фитосанитарные нормы в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) более жесткие, чем в Европе, включая ограничения по генетически модифицированным организмам (ГМО).
- Владимир Путин подчеркнул отсутствие глубоких исследований по последствиям употребления генно-модифицированных продуктов для человека.
АСТАНА, 29 мая - РИА Новости. Фитосанитарные нормы в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) гораздо более жесткие, чем в Европе, включая ограничения по генетически модифицированным организмам (ГМО), заявил президент РФ Владимир Путин.
"В России еще с Советского Союза, а значит и для всех стран ЕврАзЭС сегодняшних, фитосанитарные нормы гораздо более жесткие, чем в Европе. У нас, например, есть ограничения по генетически измененным продуктам. У нас люди не хотят есть генетически измененные продукты... И мы вынуждены это учитывать", - сказал Путин журналистам.
Президент подчеркнул, что пока нет глубоких исследований по последствиям употребления генно-модифицированных продуктов для человека, а технические нормативы в ЕАЭС и в Европе разные. Существует очень много несопоставимых моментов, которые не могут существовать вместе.
При этом он отметил, что это не значит, что Россия против - это потребует времени и капиталовложений. Например, чтобы обеспечить какие-то более продвинутые стандарты Европы, Россия должна инвестировать деньги для создания производства по таким продуктам, и наоборот.
Весной 2025 года в Армении был принят закон о намерении республики вступить в Евросоюз, хотя само объединение не предлагало стране членство. Премьер Армении Никол Пашинян заявлял, что Ереван осознает несовместимость одновременного членства республики в ЕС и ЕАЭС. При этом страна будет соотносить свою повестку с обоими объединениями до тех пор, пока это возможно.
Как отмечал Путин, Армении стоит как можно раньше определиться по участию в ЕС или ЕАЭС, тогда возможен путь "мягкого и интеллигентного развода". Помощник российского лидера Юрий Ушаков ранее сообщил, что ситуация вокруг Армении обсуждалась на саммите ЕАЭС, лидеры России, Белоруссии, Казахстана и Киргизии приняли заявление по республике.
