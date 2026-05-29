Путин назвал сохранение отношений России и Казахстана первостепенным

АСТАНА, 29 мая - РИА Новости. Сохранение близких отношений между РФ и Казахстаном имеет первостепенное значение, это создает важный уровень доверия между двумя государствами, сообщил президент РФ Владимир Путин.

"Сохранение близких, добрососедских, практически родственных отношений между двумя государствами и гражданами наших стран имеет первостепенное значение, потому что это создаёт очень важный в современных условиях и на будущее, на длительную историческую перспективу уровень доверия между двумя государствами", - сказал Путин журналистам.