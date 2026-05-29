В ЕАЭС формируется единое экономическое пространство, заявил Путин

АСТАНА, 29 мая - РИА Новости. В Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) шаг за шагом формируется полноценное единое экономическое пространство, заявил президент России Владимир Путин.
В ходе своего выступления на заседании Высшего Евразийского экономического совета он отметил, что в ЕАЭС выстроены общие рынки товаров, услуг, капитала и рабочей силы. Кроме того, расширяется многоплановое сотрудничество в торговле, финансах и по другим направлениям.
"Тем самым шаг за шагом формируется полноценное всеобъемлющее единое экономическое пространство", - подчеркнул Путин.