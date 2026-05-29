Пруцев вернулся в "Спартак" после аренды в "Локомотиве"

МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Московский футбольный клуб "Локомотив" в Telegram-канале объявил о возвращении полузащитника Данила Пруцева в состав столичного "Спартака" по окончании аренды.

В августе 2025 года "Спартак" продлил контракт с Пруцевым до 2028 года и отправил его в "Локомотив" на правах аренды до конца сезона-2025/26.

Всего в прошедшем сезоне Пруцев провел за "Локомотив" 35 матчей и забил два мяча. В составе команды он стал бронзовым призером чемпионата России.