Пруцев вернулся в "Спартак" после аренды в "Локомотиве"

13:52 29.05.2026
Пруцев вернулся в "Спартак" после окончания годичной аренды в "Локомотиве"

МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Московский футбольный клуб "Локомотив" в Telegram-канале объявил о возвращении полузащитника Данила Пруцева в состав столичного "Спартака" по окончании аренды.
В августе 2025 года "Спартак" продлил контракт с Пруцевым до 2028 года и отправил его в "Локомотив" на правах аренды до конца сезона-2025/26.
Всего в прошедшем сезоне Пруцев провел за "Локомотив" 35 матчей и забил два мяча. В составе команды он стал бронзовым призером чемпионата России.
Пруцев перешел в "Спартак" из самарских "Крыльев Советов" в январе 2022 года. Всего за "красно-белых" россиянин провел 115 матчей, в которых забил пять мячей. Также на его счету десять игр и два гола в составе сборной России.
 
