Названа самая высокооплачиваемая профессия среди рабочих специальностей - РИА Новости, 29.05.2026
14:13 29.05.2026 (обновлено: 14:15 29.05.2026)
Названа самая высокооплачиваемая профессия среди рабочих специальностей

Сафонов: сварщики стали самыми высокооплачиваемыми среди рабочих специальностей

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Профессия сварщика в России является самой высокооплачиваемой среди рабочих специальностей.
  • Медианная зарплата сварщиков в сегменте вахтовых вакансий в начале 2026 года составила 267,3 тысячи рублей в месяц.
  • Самые высокие доходы получают специалисты, занятые на крупных промышленных и инфраструктурных объектах, их зарплаты варьируются от 330 до 540 тысяч в месяц.
МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Профессия сварщика в России является самой высокооплачиваемой среди рабочих специальностей, сообщил РИА Новости профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов.
"Среди рабочих специальностей сварщики сейчас фактически занимают первое место по уровню доходов на рынке труда", - сказал Сафонов.
Эксперт уточнил, что медианная зарплата в сегменте вахтовых вакансий в частном и промышленном секторах в начале 2026 года составила 267,3 тысячи рублей в месяц на фоне дефицита кадров и высокого спроса на специалистов. Зарплаты достигали таких значений за счет специфики вахтового формата, сезонной занятости и районных коэффициентов, тогда как на общероссийском рынке труда цифры скромнее.
При этом чаще всего, по словам профессора, работодатели указывают в вакансиях около 100 тысяч рублей в месяц, а средний уровень зарплат по всему рынку составляет 142-162 тысячи рублей.
"Самые высокие доходы получают специалисты, занятые на крупных промышленных и инфраструктурных объектах, включая нефтегазовую отрасль, строительство магистральных трубопроводов и атомную энергетику. Их зарплаты варьируются от 330 до 540 тысяч в месяц", - добавил Сафонов.
В России 29 мая впервые отмечается День сварщика. Праздник утвердили в ноябре 2025 года.
