Какие продукты нельзя давать детям летом: советы врачей

МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Эти продукты летом могут быть опасны для ваших детей, ведь они портятся быстрее, а риск заразиться кишечной инфекцией у детей возрастает сразу в несколько раз.
Чем же нельзя кормить ребенка в жаркое время года?
Детям не друзья
Детский рацион, особенно в жаркое время года, — задачка, как говорится, со звездочкой. Специалисты уверяют: чтобы избежать проблем, стоит придерживаться курса "простая и понятная еда". Например, ограничить или вовсе отказаться от жирной и жареной пищи.
© iStock.com / Elena SerovaevaЖареная картошка с грибами и луком
В жаркую погоду риск пищевого отравления возрастает. Высокая температура способствует быстрому размножению патогенных микроорганизмов в мясе, молочных изделиях, салатах и кондитерских кремах.
Чтобы обезопасить ребенка летом, рацион следует пересмотреть. Оптимальный выбор — легкое меню и обильное питье.
Что не так с персиками и абрикосами?
Известный российский врач и телеведущий Александр Мясников предупредил россиян о том, что далеко не все сезонные фрукты могут быть полезны. А некоторые и вовсе представляют смертельную опасность для детей. Речь идет о привычных нам персиках и абрикосах. Опасность кроется не в самих плодах, а в их косточках. Как подчеркнул доктор, именно там находится крайне опасная для человека синильная кислота.
"Синильная кислота вызывает отравление вплоть до смерти. Ежегодно летом умирают дети, которые едят эти ядрышки, — именно от отравления синильной кислотой", — предупредил доктор.
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкАбрикосы в лаборатории "Центра гигиены и эпидемиологии в городе Москве" во время исследования продуктов для проекта "Выбери с Роспотребнадзором"
Также опасными для здоровья детей могут стать цельные орехи и виноград. Об этом РИА Новости рассказала заместитель руководителя Ассоциации профессионалов социального питания и оздоровления населения Алла Порхун.
"Цельные орехи и виноград — частые причины удушья у малышей. Сырой мед до года опасен из-за риска ботулизма. Газировки и энергетики разрушают эмаль зубов и нарушают работу нервной системы из-за содержания сахара и кофеина", — отметила специалист.
Самый коварный продукт
Одним из самых коварных продуктов в летний период является майонез. Он быстро портится на жаре и вызывает тяжелое отравление. Отказаться от него призвала заведующая отделом эпидемиологии Центра гигиены и эпидемиологии в Приморском крае Любовь Семейкина.
"Майонезные блюда очень быстро портятся на солнце, — рассказала эксперт. — Уже через короткое время они могут стать источником серьезного пищевого отравления, так как в тепле в них активно размножаются бактерии".
Все эти продукты всегда можно найти в нашей продуктовой корзине. Однако даже опасным продуктам всегда можно подобрать более здоровую альтернативу. Если же у ребенка наблюдаются многократная рвота, диарея, высокая температура, он не может удерживать жидкость, необходимо немедленно обратиться к врачу.