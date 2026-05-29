Какие продукты нельзя давать детям летом: советы врачей

МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Эти продукты летом могут быть опасны для ваших детей, ведь они портятся быстрее, а риск заразиться кишечной инфекцией у детей возрастает сразу в несколько раз.

Чем же нельзя кормить ребенка в жаркое время года?

Детям не друзья

Детский рацион, особенно в жаркое время года, — задачка, как говорится, со звездочкой. Специалисты уверяют: чтобы избежать проблем, стоит придерживаться курса "простая и понятная еда". Например, ограничить или вовсе отказаться от жирной и жареной пищи.

В жаркую погоду риск пищевого отравления возрастает. Высокая температура способствует быстрому размножению патогенных микроорганизмов в мясе, молочных изделиях, салатах и кондитерских кремах.

Чтобы обезопасить ребенка летом, рацион следует пересмотреть. Оптимальный выбор — легкое меню и обильное питье.

Что не так с персиками и абрикосами?

Известный российский врач и телеведущий Александр Мясников предупредил россиян о том, что далеко не все сезонные фрукты могут быть полезны. А некоторые и вовсе представляют смертельную опасность для детей. Речь идет о привычных нам персиках и абрикосах. Опасность кроется не в самих плодах, а в их косточках. Как подчеркнул доктор, именно там находится крайне опасная для человека синильная кислота.

"Синильная кислота вызывает отравление вплоть до смерти. Ежегодно летом умирают дети, которые едят эти ядрышки, — именно от отравления синильной кислотой", — предупредил доктор.

Также опасными для здоровья детей могут стать цельные орехи и виноград. Об этом РИА Новости рассказала заместитель руководителя Ассоциации профессионалов социального питания и оздоровления населения Алла Порхун.

"Цельные орехи и виноград — частые причины удушья у малышей. Сырой мед до года опасен из-за риска ботулизма. Газировки и энергетики разрушают эмаль зубов и нарушают работу нервной системы из-за содержания сахара и кофеина", — отметила специалист.

Самый коварный продукт

Одним из самых коварных продуктов в летний период является майонез. Он быстро портится на жаре и вызывает тяжелое отравление. Отказаться от него призвала заведующая отделом эпидемиологии Центра гигиены и эпидемиологии в Приморском крае Любовь Семейкина.

"Майонезные блюда очень быстро портятся на солнце, — рассказала эксперт. — Уже через короткое время они могут стать источником серьезного пищевого отравления, так как в тепле в них активно размножаются бактерии".