14:18 29.05.2026
ВОЗ: смертность от штамма Эболы Бундибуджио может достигать 50 процентов

Эмблема Всемирной организации здравоохранения на дверях штаб-квартиры. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Смертность от штамма Эболы Бундибуджио может достигать 50%, заявила представитель ВОЗ Анаис Леганд.
  • ВОЗ выпустил рекомендации по поддерживающему лечению пациентов с Эболой и вакцинам-кандидатам.
  • Наиболее перспективной вакциной названа однократная доза рекомбинантной вакцины rVSV Bundibugyo, разработка которой может занять 7–9 месяцев.
ЖЕНЕВА, 29 мая – РИА Новости. Смертность от распространяющегося штамма Эболы Бундибуджио может достигать 50%, заявила представитель ВОЗ по борьбе с инфекционными заболеваниями Анаис Леганд.
"В прошлом у нас было две вспышки этого штамма вируса. Смертность от него составляет 30%-50%. Это очень много, это значит, что среди подтвержденных случаев заражения 5 из 10 человек могут умереть", - сказала она на брифинге в Женеве.
В четверг ВОЗ выпустил рекомендации по поддерживающему лечению пациентов с Эболой и вакцинам-кандидатам.
Наиболее перспективной вакциной названа однократная доза рекомбинантной вакцины rVSV Bundibugyo, разрабатываемой Международной инициативой по вакцинам против СПИДа (IAVI). Согласно ВОЗ, ее разработка может занять 7–9 месяцев.
Другая вакцина-кандидат – ChAdOx1 Bundibugyo - разрабатывается Оксфордским университетом и Институтом сывороток Индии. Она может стать доступной в течение 2–3 месяцев для оценки эффективности в клинических испытаниях, указали в ВОЗ.
ВОЗ признала ситуацию со вспышкой Эболы в Демократической Республике Конго (ДРК) и Уганде чрезвычайной и представляющей опасность для других стран. По последним данным, зарегистрированы 906 случаев подозрения на Эболу и 223 смерти. Прежняя вспышка лихорадки в Демократической Республике Конго завершилась в октябре 2025 года.
