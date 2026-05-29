ВОЗ: смертность от штамма Эболы Бундибуджио может достигать 50 процентов

ЖЕНЕВА, 29 мая – РИА Новости. Смертность от распространяющегося штамма Эболы Бундибуджио может достигать 50%, заявила представитель ВОЗ по борьбе с инфекционными заболеваниями Анаис Леганд.

Наиболее перспективной вакциной названа однократная доза рекомбинантной вакцины rVSV Bundibugyo, разрабатываемой Международной инициативой по вакцинам против СПИДа (IAVI). Согласно ВОЗ, ее разработка может занять 7–9 месяцев.