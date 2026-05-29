В Ростовской области загорелся склад предприятия по производству рубероида

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 29 мая - РИА Новости. Склад на территории предприятия по производству рубероида загорелся в Аксае Ростовской области на 700 квадратных метрах, огонь локализован, сообщил журналистам представитель ГУМЧС России по региону.
"В 13.26 на пульт пожарной охраны поступило сообщение о загорании складского помещения на территории предприятия по производству рубероида в Аксае по адресу: Аксайский проспект, 31", - сказал он.
К моменту прибытия первых пожарно-спасательных подразделений МЧС России происходило горение двух складских помещений на общей площади 700 квадратных метров. В 15.15 пожар был локализован.
В тушении пожара задействованы 54 специалиста с привлечением 19 единиц техники.