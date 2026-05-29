Рейтинг@Mail.ru
В Ростовской области загорелся склад предприятия по производству рубероида - РИА Новости, 29.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:45 29.05.2026 (обновлено: 16:27 29.05.2026)
В Ростовской области загорелся склад предприятия по производству рубероида

В Аксае загорелся склад на территории предприятия по производству рубероида

© Фото : ГУ МЧС России по Ростовской областиПожарные ликвидируют огонь на территории завода по производству рубероида в Аксае
Пожарные ликвидируют огонь на территории завода по производству рубероида в Аксае - РИА Новости, 1920, 29.05.2026
© Фото : ГУ МЧС России по Ростовской области
Пожарные ликвидируют огонь на территории завода по производству рубероида в Аксае
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Аксае в Ростовской области на территории предприятия по производству рубероида вспыхнул пожар на площади 700 квадратов.
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 29 мая - РИА Новости. Склад на территории предприятия по производству рубероида загорелся в Аксае Ростовской области на 700 квадратных метрах, огонь локализован, сообщил журналистам представитель ГУМЧС России по региону.
«
"В 13.26 на пульт пожарной охраны поступило сообщение о загорании складского помещения на территории предприятия по производству рубероида в Аксае по адресу: Аксайский проспект, 31", - сказал он.
К моменту прибытия первых пожарно-спасательных подразделений МЧС России происходило горение двух складских помещений на общей площади 700 квадратных метров. В 15.15 пожар был локализован.
В тушении пожара задействованы 54 специалиста с привлечением 19 единиц техники.
Пожарный работает на месте происшествия - РИА Новости, 1920, 29.05.2026
Появились подробности пожара в центре Москвы в здании МОНИКИ
Вчера, 15:25
 
ПроисшествияРостовская областьАксайРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала