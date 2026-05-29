Появились подробности пожара в центре Москвы в здании МОНИКИ

МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Списанное медицинское оборудование загорелось, по уточненной информации, на территории Московского областного научно-исследовательского клинического института имени М.Ф. Владимирского в центре столицы, пожар удалось оперативно потушить, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.

Возгорание происходило в отдельно стоящем кирпичном здании, приспособленном под склад, по адресу: улица Щепкина, дом 61/2.

« "По прибытии дежурных подразделений в одноэтажном складском здании происходило загорание списанного медицинского оборудования на площади 10 квадратных метров", - сказал собеседник агентства.