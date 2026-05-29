В центре Москвы вспыхннул пожар на территории МОНИКИ

МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Спасатели выехали на тушение пожара на территории Московского областного научно-исследовательского клинического института имени М.Ф. Владимирского в центре столицы, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.

"Поступило сообщение о пожаре на территории МОНИКИ имени М.Ф. Владимирского по адресу: улица Щепкина, дом 61/2", - сказал собеседник агентства.

По его словам, возгорание происходит в отдельно стоящем в кирпичном здании, приспособленном под склад. По заявке на пожар выехали дежурные подразделения.