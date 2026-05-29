Посольство России в Румынии прокомментировало падение беспилотника в Галаце
21:00 29.05.2026 (обновлено: 21:08 29.05.2026)
Посольство в Румынии: падение БПЛА нельзя считать враждебными действиями России

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Падение беспилотника в Галаце не может быть интерпретировано как враждебное действие России по отношению к Румынии, говорится в заявлении российского посольства в Бухаресте.
  • Власти Румынии обвинили Россию в инциденте с беспилотником, который попал в крышу дома в Галаце, но доказательств не привели.
КИШИНЕВ, 29 мая - РИА Новости. Падение беспилотника в Галаце не может быть интерпретировано как враждебное действие России по отношению к Румынии, говорится в заявлении российского посольства в Бухаресте.
Ранее в пятницу министерство обороны Румынии заявило, что беспилотник попал в крышу дома в Галаце, пострадали два человека. Власти страны обвинили Россию в инциденте, но доказательств не привели. При этом румынские военные не перехватили дрон, хотя отслеживали его радиолокационными системами. Президент Румынии Никушор Дан заявил, что из-за инцидента было решено объявить генконсула России в Констанце персоной нон грата и закрыть генконсульство РФ в этом городе.
"Инцидент в городе Галаце нельзя даже приблизительно интерпретировать как враждебные действия России по отношению к Румынии, а все иные утверждения, провоцирующие разжигание в местном политическом и медиа пространстве антироссийской истерии, не могут расцениваться иначе, как манипулятивная пропаганда, направленная на осложнение и без того непростых российско-румынских отношений", - говорится в заявлении посольства.
Дипмиссия уведомила румынскую сторону, что на ее решение в отношении Генерального консульства России в Констанце последуют ответные меры.
Ранее в воздушном пространстве европейских стран неоднократно фиксировались пролеты украинских беспилотников. Так, посол РФ в Молдавии Олег Озеров заявлял, что именно с украинской территории дроны залетали на чужую территорию. На территории Молдавии также неоднократно обнаруживали обломки беспилотников, однако компетентные органы не представили доказательств, какой из сторон украинского конфликта принадлежали дроны.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя утверждения о якобы нарушении Россией воздушного пространства других стран, ранее называл эти заявления пустыми и безосновательными.
