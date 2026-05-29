Краткий пересказ от РИА ИИ По заявлению посольства России в Бухаресте, инцидент с падением якобы российского беспилотника в Румынии является провокацией Киева.

Власти Румынии обвинили Россию в инциденте, но не предоставили доказательств и не ответили на конкретные вопросы по поводу случившегося.

Президент Румынии объявил генконсула России в Констанце персоной нон грата и закрыл генконсульство России в этом городе в связи с инцидентом.

КИШИНЕВ, 29 мая — РИА Новости. Инцидент с падением якобы российского беспилотника в Румынии — это провокация Киева, говорится в заявлении посольства в Бухаресте.

« "В действительности имела место очередная провокация киевского режима, который всеми силами пытается втянуть НАТО в войну с Россией и увести внимание от варварского преступления ВСУ Старобельске , где вследствие воздушного удара по общежитию педагогического колледжа был убит 21 учащийся", — говорится в заявлении

В дипмиссии отметили, что Бухарест поспешил выдвинуть "голословные и лишенные объективности обвинения в адрес России", не ответив ни на один из вопросов касательно инцидента. Румынские дипломаты отказались предоставить стандартную в таких случаях информацию о точке пересечения дроном границ республики, траектории, высоте и скорости полета, а также времени его нахождения в воздушном пространстве.

Кроме того, местные власти не смогли убедительно объяснить, почему румынские ВВС, успешно сбивающие цели далеко за пределами страны, по уже установившейся традиции не сделали ничего для уничтожения дрона на собственной территории. Не последовало также разъяснений, каким образом эксперты установили национальную принадлежность беспилотника.

Ранее сегодня Минобороны Румынии заявило, что беспилотник попал в крышу дома в Галаце, пострадали два человека. Власти страны обвинили в инциденте Россию , но не привели никаких доказательств. При этом румынские военные не перехватили дрон, хотя отслеживали его радиолокационными системами.

Захарова назвала реакцию ЕС на инцидент с дронами верещаниями, цель которых — отвести внимание от террористических преступлений Владимира Зеленского , в том числе убийства детей в Старобельске , которые совершаются на деньги Брюсселя

Дипломат подчеркнула, что все обвинения в адрес России из-за БПЛА в странах Евросоюза бездоказательны: не было предъявлено ни одного факта и материала.