Молдавия может готовить инсценировку с БПЛА, считает посольство в Кишиневе

КИШИНЕВ, 29 мая - РИА Новости. Власти Молдавии могут готовить инсценировку с падением беспилотника, чтобы спровоцировать новый виток эскалации в двусторонних отношениях, говорится в заявлении посольства России в Кишиневе.

Ранее в воздушном пространстве европейских стран неоднократно фиксировались пролеты украинских беспилотников. Так, посол РФ в Молдавии Олег Озеров заявлял, что именно с украинской территории дроны залетали на чужую территорию. На территории Молдавии также неоднократно обнаруживали обломки беспилотников, однако компетентные органы не представили доказательств, какой из сторон украинского конфликта принадлежали дроны