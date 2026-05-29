Молдавия может готовить инсценировку с БПЛА, считает посольство в Кишиневе

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Посольство России в Кишиневе заявило, что власти Молдавии могут готовить инсценировку с падением беспилотника для провокации нового витка эскалации в двусторонних отношениях.
- Посольство подчеркнуло, что предыдущие обвинения в адрес России остались без доказательств, и призывает Молдавию воздерживаться от провокаций.
КИШИНЕВ, 29 мая - РИА Новости. Власти Молдавии могут готовить инсценировку с падением беспилотника, чтобы спровоцировать новый виток эскалации в двусторонних отношениях, говорится в заявлении посольства России в Кишиневе.
Ранее в пятницу министерство обороны Румынии заявило, что беспилотник попал в крышу дома в Галаце, пострадали два человека. Власти страны обвинили Россию в инциденте, но доказательств не привели. При этом румынские военные не перехватили дрон, хотя отслеживали его радиолокационными системами. Президент Румынии Никушор Дан заявил, что из-за инцидента было решено объявить генконсула России в Констанце персоной нон грата и закрыть генконсульство РФ в этом городе. Президент России Владимир Путин предположил, что при инциденте в Румынии, скорее всего, речь идет о ситуации с украинским дроном, сбившимся с курса из-за действия РЭБ или несовершенства технических данных.
"В контексте падения в румынском г. Галац беспилотника, априори, до представления доказательств названного российским, и хорошо известной русофобской связки правящих кругов Кишинева и Бухареста, действующих по однотипным методичкам, не исключаем, что молдавские власти совместно с "партнерами" готовят аналогичную инсценировку. Цель – традиционно обвинить во всем нашу страну и спровоцировать новый виток эскалации в двусторонних отношениях", - говорится в заявлении посольства.
В дипмиссии отметили, что выдвигаемые к России обвинения в причастности к падениям БПЛА и загрязнению реки Днестр так и остались без доказательств, несмотря на просьбы предоставить конкретные факты. Посольство подчеркивает, что предыдущие информационные вбросы желаемого эффекта на общественность не произвели – напротив, множатся вопросы об истинных мотивах, стоящих за подобными инсценировками.
"На этом фоне не удивимся, если внешние кураторы подтолкнут Кишинев к потенциально опасным провокациям с использованием БПЛА неизвестного происхождения. Призываем руководство Республики Молдова не идти на поводу тех, кто несбыточно мечтает нанести России "стратегическое поражение", и воздерживаться от авантюрных эскалационных шагов", - отмечается в заявлении посольства, которое подчеркивает, что Россия не заинтересована в конфронтации и не имеет в отношении Молдавии агрессивных намерений.
Ранее в воздушном пространстве европейских стран неоднократно фиксировались пролеты украинских беспилотников. Так, посол РФ в Молдавии Олег Озеров заявлял, что именно с украинской территории дроны залетали на чужую территорию. На территории Молдавии также неоднократно обнаруживали обломки беспилотников, однако компетентные органы не представили доказательств, какой из сторон украинского конфликта принадлежали дроны