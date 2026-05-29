Рейтинг@Mail.ru
Посольство в Лондоне назвало текст Би-би-си после трагедии в ЛНР лицемерием - РИА Новости, 29.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:29 29.05.2026
Посольство в Лондоне назвало текст Би-би-си после трагедии в ЛНР лицемерием

Посольство в Лондоне назвало действия Би-би-си после трагедии в ЛНР лицемерием

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкПоследствия беспилотной атаки ВСУ в Старобельске (ЛНР)
Последствия беспилотной атаки ВСУ в Старобельске (ЛНР) - РИА Новости, 1920, 29.05.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Последствия беспилотной атаки ВСУ в Старобельске (ЛНР)
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Посольство России в Лондоне назвало лицемерием публикацию Би-би-си статьи о трагедии в Старобельске.
  • Журналисты Би-би-си отказались от участия в пресс-туре МИД России на место трагедии в Старобельске.
  • Посольство России считает, что статья Би-би-си мало отличается от постулатов западной пропаганды.
ЛОНДОН, 29 мая - РИА Новости. Посольство России в Лондоне назвало лицемерием публикацию Би-би-си статьи о трагедии в Старобельске после отказа от пресс-тура на место теракта ВСУ.
Ранее МИД России организовал пресс-тур к месту трагедии в Старобельске для иностранных корреспондентов, которые имеют аккредитацию в России. Журналисты Би-би-си, CNN, а также представители японских СМИ по различным причинам не поехали.
Президент РФ Владимир Путин во время пресс-подхода во Дворце Независимости в Астане - РИА Новости, 1920, 29.05.2026
Путин назвал удар по Киевскому региону ответом на атаку ВСУ на Старобельск
Вчера, 19:18
"Спустя неделю после удара по Старобельску британские СМИ так и не смогли объективно и профессионально осветить террористическую атаку киевского режима… Отдельного внимания заслуживает лицемерная позиция "Би-би-си", отказавшаяся от участия в пресс-туре МИД России на место трагедии и, тем не менее, опубликовавшая статью-расследование на эту тему", - говорится в комментарии посольства, поступившем в распоряжение РИА Новости.
Дипмиссия отмечает, что вышедший в итоге у Би-би-си материал мало чем отличается от постулатов западной пропаганды, которая либо замалчивает произошедшее, либо упоминает вскользь, как нечто незначительное.
"За лживыми фразами – "независимо подтвердить невозможно", "по утверждению российской стороны", "то, что Москва называет украинским ударом", – скрывается соучастие", - подчеркивается в комментарии.
Глава ЛНР Леонид Пасечник 22 мая сообщил об атаке ВСУ на здание учебного корпуса и общежития Старобельского профессионального колледжа Луганского государственного педагогического университета. По информации СК, ночью ВСУ нанесли удар с помощью четырех БПЛА самолетного типа. По данным главы ЛНР, погиб 21 человек, пострадали 44.
Сотрудники МЧС РФ работают на месте обрушения здания общежития Старобельского колледжа в результате удара ВСУ - РИА Новости, 1920, 28.05.2026
Кровь погибших в Старобельске детей лежит на руках Запада, заявил Небензя
28 мая, 23:35
 
В миреЛуганская Народная РеспубликаЛондонБи-би-сиВооруженные силы УкраиныРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала