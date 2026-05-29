ЛОНДОН, 29 мая - РИА Новости. Посольство России в Лондоне назвало лицемерием публикацию Би-би-си статьи о трагедии в Старобельске после отказа от пресс-тура на место теракта ВСУ.

Ранее МИД России организовал пресс-тур к месту трагедии в Старобельске для иностранных корреспондентов, которые имеют аккредитацию в России. Журналисты Би-би-си, CNN, а также представители японских СМИ по различным причинам не поехали.

"Спустя неделю после удара по Старобельску британские СМИ так и не смогли объективно и профессионально осветить террористическую атаку киевского режима… Отдельного внимания заслуживает лицемерная позиция "Би-би-си", отказавшаяся от участия в пресс-туре МИД России на место трагедии и, тем не менее, опубликовавшая статью-расследование на эту тему", - говорится в комментарии посольства, поступившем в распоряжение РИА Новости.

Дипмиссия отмечает, что вышедший в итоге у Би-би-си материал мало чем отличается от постулатов западной пропаганды, которая либо замалчивает произошедшее, либо упоминает вскользь, как нечто незначительное.

"За лживыми фразами – "независимо подтвердить невозможно", "по утверждению российской стороны", "то, что Москва называет украинским ударом", – скрывается соучастие", - подчеркивается в комментарии.