МИД Австрии вызвал российского посла после падения дрона в Румынии
16:56 29.05.2026
МИД Австрии вызвал российского посла после падения дрона в Румынии

МИД Австрии вызвал российского посла Грозова после падения дрона в Румынии

© Фото : МИД России
Посол России в Австрии Андрей Грозов
Посол России в Австрии Андрей Грозов
© Фото : МИД России
Посол России в Австрии Андрей Грозов. Архивное фото
  • МИД Австрии вызвал посла России в Вене Андрея Грозова после падения дрона в Румынии.
  • Об этом сообщила австрийский министр Беате Майнль-Райзингер.
ВЕНА, 29 мая - РИА Новости. МИД Австрии вызвал посла России в Вене Андрея Грозова после падения дрона в Румынии, заявила австрийский министр Беате Майнль-Райзингер.
Ранее в пятницу министерство обороны Румынии заявило, что беспилотник попал в крышу дома в Галаце, пострадали два человека. Власти страны обвинили Россию в инциденте, но доказательств не привели. Румынские военные не перехватили дрон, хотя отслеживали его. Президент Румынии Никушор Дан заявил о решении объявить генконсула РФ в Констанце персоной нон грата и закрыть консульство.
"Я распорядилась вызвать российского посла в Вене", - написала глава МИД Австрии в своем аккаунте в соцсети Х.
Таким образом, по ее словам, она намерена "недвусмысленно выразить протест Австрии" против якобы "российской эскалации". Никаких доказательств этого обвинения министр не привела.
Ранее в воздушном пространстве европейских стран неоднократно фиксировались пролеты украинских беспилотников. Так, посол РФ в Молдавии Олег Озеров заявлял, что именно с украинской территории дроны залетали на чужую территорию. На территории Молдавии также неоднократно обнаруживали обломки беспилотников, однако компетентные органы не представили доказательств, какой из сторон украинского конфликта принадлежали дроны.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя утверждения о якобы нарушении Россией воздушного пространства других стран, ранее называл эти заявления пустыми и безосновательными.
