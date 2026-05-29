МИД Австрии вызвал российского посла после падения дрона в Румынии

ВЕНА, 29 мая - РИА Новости. МИД Австрии вызвал посла России в Вене Андрея Грозова после падения дрона в Румынии, заявила австрийский министр Беате Майнль-Райзингер.

Таким образом, по ее словам, она намерена "недвусмысленно выразить протест Австрии" против якобы "российской эскалации". Никаких доказательств этого обвинения министр не привела.