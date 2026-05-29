Соцфонд рассказал о графике выплаты детских пособий в июне
14:18 29.05.2026
Соцфонд рассказал о графике выплаты детских пособий в июне

Родители гуляют с детьми. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Детские пособия в июне выплатят по стандартному графику, переноса даты выплаты в связи с длинными праздничными выходными 12–14 июня не будет.
  • Большую часть пособий банки перечислят 3 июня.
МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Все семьи России в июне получат детские пособия по стандартному графику, переноса даты выплаты в связи с длинными праздничными выходными 12-14 июня в честь Дня России не будет, сообщили РИА Новости в пресс-службе Соцфонда.
"Длинные праздничные выходные не затрагивают выплату детских пособий. Все семьи получат средства в привычные даты", - говорится в сообщении.
Как уточнили в пресс-службе, большую часть пособий банки перечислят 3 июня. Семьям, которые получают ежемесячную выплату из маткапитала на детей возрастом трех лет, средства будут перечислены по стандартному графику, 5 июня. Ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет для работающих родителей поступит 8 июня.
