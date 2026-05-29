Бронзовый призер ЧМ по биатлону Поршнев объявил о завершении карьеры

МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Бронзовый медалист чемпионата мира по биатлону Никита Поршнев объявил о завершении спортивной карьеры.
"Теперь официально я больше не спортсмен! Эти 12 лет были лучшими в моей жизни! Было много побед и поражений, взлетов и падений, грустных, веселых, прекрасных моментов, напрямую связанных с Югрой. Я горжусь, что 12 лет назад попал в лучший биатлонный регион нашей страны", - написал Поршнев в Instagram*.
Поршневу 30 лет. Помимо бронзы чемпионата мира 2019 года в эстафете в его активе также серебряная медаль чемпионата Европы 2022 года в спринте и золото чемпионата мира 2018 года в летнем биатлоне в смешанной эстафете.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
