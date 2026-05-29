Рейтинг@Mail.ru
Бронзовый призер ЧМ по биатлону Поршнев объявил о завершении карьеры - РИА Новости Спорт, 29.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Биатлон/Мишени - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Биатлон
 
10:23 29.05.2026
Бронзовый призер ЧМ по биатлону Поршнев объявил о завершении карьеры

Поршнев в 30 лет объявил о завершении карьеры

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкНикита Поршнев
Никита Поршнев - РИА Новости, 1920, 29.05.2026
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в медиабанк
Никита Поршнев. Архивное фото
Читать в
МАКСДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Бронзовый медалист чемпионата мира по биатлону Никита Поршнев объявил о завершении спортивной карьеры.
  • Он отметил, что гордится возможностью провести 12 лет в Югре.
МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Бронзовый медалист чемпионата мира по биатлону Никита Поршнев объявил о завершении спортивной карьеры.
"Теперь официально я больше не спортсмен! Эти 12 лет были лучшими в моей жизни! Было много побед и поражений, взлетов и падений, грустных, веселых, прекрасных моментов, напрямую связанных с Югрой. Я горжусь, что 12 лет назад попал в лучший биатлонный регион нашей страны", - написал Поршнев в Instagram*.
Поршневу 30 лет. Помимо бронзы чемпионата мира 2019 года в эстафете в его активе также серебряная медаль чемпионата Европы 2022 года в спринте и золото чемпионата мира 2018 года в летнем биатлоне в смешанной эстафете.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Александр Тихонов - РИА Новости, 1920, 24.05.2026
Тихонов заявил об упадке российского биатлона
24 мая, 14:19
 
БиатлонСпортРоссияНикита Поршнев
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Теннис
    Завершен
    Н. Боржеш
    А. Рублев
    566
    777
  • Теннис
    Завершен
    М. Андреева
    М. Боузкова
    66
    42
  • Теннис
    Завершен
    К. Хачанов
    Й. д. Йонг
    57272
    75666
  • Теннис
    Завершен
    Ж. Фонсека
    Н. Джокович
    44677
    66355
  • Теннис
    Завершен
    К. Рууд
    Т. Пол
    46677
    67465
  • Теннис
    Завершен
    К. Гали
    А. Зверев
    4372
    6656
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала