15:47 29.05.2026
Омские археологи обнаружили погребение со скелетом в необычной позе

В Омской области в могильнике нашли скелет с заведенными за голову руками

© Фото : Музей-заповедник "Старина Сибирская"Погребение на территории курганного могильника "Старокарасук-22" в Омской области
Погребение на территории курганного могильника "Старокарасук-22" в Омской области
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Омские археологи обнаружили необычное погребение эпохи Средневековья в кургане могильника "Старокарасук-22".
  • В нем нашли скелет человека, лежащий на спине с заведенными за голову руками.
  • По некоторым признакам памятник может относиться к археологической культуре предков сибирских татар XIV–XV веков.
ОМСК, 29 май - РИА Новости. Омские археологи обнаружили на территории курганного могильника "Старокарасук-22" погребение, предположительно эпохи Средневековья, со скелетом, лежащим на спине с заведенными за голову руками, сообщили в Омском государственном историко-культурном музее-заповеднике "Старина Сибирская".
Согласно информации на странице музея во "ВКонтакте", могильник "Старокарасук-22" был обнаружен еще в 1996 году. Проведенные в 1997 году ограниченные раскопки не позволили установить, к какой культуре и к какому веку принадлежал этот объект культурного наследия. Спустя 30 лет он вновь попал во внимание археологов.
Находка была сделана в кургане 8, где сначала обнаружили лишь челюсть лошади, и археологи посчитали, что могила полностью уничтожена грабителями, пока не столкнулись с новой находкой.
"Обнаружен скелет человека. К сожалению, сопроводительного инвентаря, который по древним поверьям был необходим умершему на том свете, не обнаружено. Зато само положение скелета оказалось уникальным – на спине с заведенными за голову руками. По некоторым признакам памятник мог относиться к археологической культуре, которую в научной литературе именуют "культура предков сибирских татар" и датируют 14-15 веками (эпоха Средневековья)", - говорится в сообщении.
По свидетельствам научных сотрудников, отмечается в релизе, такая поза скелета ранее не встречалась в погребениях, найденных на территории Западной Сибири.
