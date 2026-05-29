Омские археологи обнаружили погребение со скелетом в необычной позе

ОМСК, 29 май - РИА Новости. Омские археологи обнаружили на территории курганного могильника "Старокарасук-22" погребение, предположительно эпохи Средневековья, со скелетом, лежащим на спине с заведенными за голову руками, сообщили в Омском государственном историко-культурном музее-заповеднике "Старина Сибирская".

Согласно информации на странице музея во "ВКонтакте", могильник "Старокарасук-22" был обнаружен еще в 1996 году. Проведенные в 1997 году ограниченные раскопки не позволили установить, к какой культуре и к какому веку принадлежал этот объект культурного наследия. Спустя 30 лет он вновь попал во внимание археологов.