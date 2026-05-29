Рейтинг@Mail.ru
Синоптик рассказал о погоде в последние дни мая - РИА Новости, 29.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:06 29.05.2026 (обновлено: 15:26 29.05.2026)

Синоптик рассказал о погоде в последние дни мая

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкЖенщина на Красной площади в Москве
Женщина на Красной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 29.05.2026
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
Женщина на Красной площади в Москве
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Ведущий специалист Центра погоды "Фобос" Михаил Леус рассказал о погоде в центральной части России, на северо-западе и на юге. Что ждет нас в ближайшие дни и как скоро вернется тепло?

"Плотные поля"

В Петербурге погода не обрадует ни местных жителей, ни туристов.
"Сегодня погоду в Северной столице продолжит формировать западная периферия обширного циклона с центром над северо-востоком Европейской России. Он сохранит в небе над регионом плотные поля облаков, вновь вызовет кратковременные дожди, чем ограничит дневной прогрев", — написал синоптик в своем телеграм-канале.
Температура воздуха в Санкт-Петербурге будет не выше десяти градусов, в Ленинградской области — плюс 11.
Ветер северо-западный, от четырех до девяти метров в секунду. Атмосферное давление будет расти и составит 758 миллиметров ртутного столба, что немного ниже нормы.
В субботу, 30 мая, в Северной столице пройдут небольшие дожди. Ночью температура не превысит семи градусов, а днем — плюс 13.

"Дневной прогрев"

Похолодание наблюдается и в южных регионах России. На Кубани пройдут дожди, а местами прогремят грозы.
"Сегодня по периферии далекого северного циклона на территорию Кубани продолжат поступать холодные воздушные массы. В регионе ожидается облачная с прояснениями погода, пройдут кратковременные дожди, местами грозы. В такой ситуации дневной прогрев окажется ограничен, дневная температура будет на семь-восемь градусов ниже климатической нормы", — рассказал синоптик.
© РИА Новости / Юлий Ахромеев | Перейти в медиабанкГроза
Гроза - РИА Новости, 1920, 29.05.2026
© РИА Новости / Юлий Ахромеев
Перейти в медиабанк
Гроза
Температура воздуха в регионе доходит до плюс 19. Ветер северо-западный, четыре-девять метров в секунду. Атмосферное давление будет расти и составит 757 миллиметров ртутного столба, что около нормы.
На Кубани 30 мая тоже ожидаются дожди, местами будут грозы. Ночью столбик термометра не поднимется выше плюс десяти, днем — плюс 18 градусов.

А что в Москве?

Московский регион 29 мая остается под влиянием тыловой части обширного циклона с центром над северо-востоком Европейской России.
"Москва: "день простоять да ночь продержаться". <...> Сохранится облачная погода, во второй половине дня с прояснениями. Пройдут кратковременные дожди, а температура вновь останется существенно ниже климатической нормы", — рассказал Леус.
Специалист уточнил, что столбики термометра в Москве покажут температуру воздуха от плюс десяти до плюс 12 градусов, по области ожидается от восьми до 13 тепла. Ветер северо-западный, три-восемь метров в секунду.
В субботу днем Михаил Леус спрогнозировал местами кратковременные дожди. Ночью погода будет от плюс четырех до плюс шести, днем от 13 до 15 градусов.
 
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала