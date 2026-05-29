Синоптик рассказал о погоде в последние дни мая

Женщина на Красной площади в Москве

МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Ведущий специалист Центра погоды "Фобос" Михаил Леус рассказал о погоде в центральной части России, на северо-западе и на юге. Что ждет нас в ближайшие дни и как скоро вернется тепло?

"Плотные поля"

В Петербурге погода не обрадует ни местных жителей, ни туристов.

"Сегодня погоду в Северной столице продолжит формировать западная периферия обширного циклона с центром над северо-востоком Европейской России. Он сохранит в небе над регионом плотные поля облаков, вновь вызовет кратковременные дожди, чем ограничит дневной прогрев", — написал синоптик в своем телеграм-канале.

Температура воздуха в Санкт-Петербурге будет не выше десяти градусов, в Ленинградской области — плюс 11.

Ветер северо-западный, от четырех до девяти метров в секунду. Атмосферное давление будет расти и составит 758 миллиметров ртутного столба, что немного ниже нормы.

В субботу, 30 мая, в Северной столице пройдут небольшие дожди. Ночью температура не превысит семи градусов, а днем — плюс 13.

"Дневной прогрев"

Похолодание наблюдается и в южных регионах России. На Кубани пройдут дожди, а местами прогремят грозы.

"Сегодня по периферии далекого северного циклона на территорию Кубани продолжат поступать холодные воздушные массы. В регионе ожидается облачная с прояснениями погода, пройдут кратковременные дожди, местами грозы. В такой ситуации дневной прогрев окажется ограничен, дневная температура будет на семь-восемь градусов ниже климатической нормы", — рассказал синоптик.

Температура воздуха в регионе доходит до плюс 19. Ветер северо-западный, четыре-девять метров в секунду. Атмосферное давление будет расти и составит 757 миллиметров ртутного столба, что около нормы.

На Кубани 30 мая тоже ожидаются дожди, местами будут грозы. Ночью столбик термометра не поднимется выше плюс десяти, днем — плюс 18 градусов.

А что в Москве?

Московский регион 29 мая остается под влиянием тыловой части обширного циклона с центром над северо-востоком Европейской России.

"Москва: "день простоять да ночь продержаться". <...> Сохранится облачная погода, во второй половине дня с прояснениями. Пройдут кратковременные дожди, а температура вновь останется существенно ниже климатической нормы", — рассказал Леус.

Специалист уточнил, что столбики термометра в Москве покажут температуру воздуха от плюс десяти до плюс 12 градусов, по области ожидается от восьми до 13 тепла. Ветер северо-западный, три-восемь метров в секунду.