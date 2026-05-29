Синоптик рассказал, когда в Центральную Россию вернется летняя погода

МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Летняя погода вернется в Центральную Россию в середине первой недели июня, рассказал РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

По его словам, с 3 июня инициативу в атмосфере перехватит северный антициклон.

"В среду станет солнечно, с неба больше ни капли дождевой воды, под утро плюс шесть — плюс девять, в середине дня температура воздуха вернется в климатическое русло, плюс 21 — плюс 24", — сказал он.

Такая погода сохранится и в четверг, 4 июня: минимальная температура составит плюс 10 — плюс 13, а в середине дня воздух прогреется до плюс 25.

Пока же Центральная Россия останется в тылу деградирующего циклона. В последние выходные весны будет облачно с прояснениями, 30 мая возможен небольшой дождь, 31-го — туман ночью и утром, а днем — ливни. В сумерках будет от плюс четырех до плюс семи, днем — от плюс 13 до плюс 16.

Первые два дня календарного лета еще не будут соответствовать климатическим нормам, добавил Тишковец

"Из-за облаков будет неуверенно выглядывать солнце, в понедельник ночью плюс пять — плюс восемь, днем местами возможен небольшой дождь, плюс 16 — плюс 19", — сказал он.