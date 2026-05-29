21:54 29.05.2026
Между Нью-Йорком и Нью-Джерси загорелся поезд в туннеле под Гудзоном

Между Нью-Йорком и Нью-Джерси загорелся хозпоезд в туннеле под Гудзоном

© РИА Новости / Дмитрий Паршин | Автомобиль скорой помощи на улице Нью-Йорка
Автомобиль скорой помощи на улице Нью-Йорка. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В туннеле под Гудзоном загорелся хозяйственный поезд, пять человек пострадали.
  • Из-за пожара движение транзитных поездов в Нью-Джерси и на Лонг-Айленд было приостановлено, но к часу дня местного времени движение от и до Пенсильванского вокзала восстановили.
ВАШИНГТОН, 29 мая - РИА Новости. Хозяйственный поезд загорелся в туннеле под Гудзоном, пять человек пострадали, вокзал Нью-Йорка вынужден был на несколько часов прекратить обслуживать часть направлений, сообщает телеканал ABC.
"Пожар произошел на хозяйственном поезде в туннеле под Гудзоном между Нью-Йорком и Нью-Джерси, что привело к прекращению движения транзитных поездов в Нью-Джерси и на Лонг-Айленд", - сообщает телеканал.
В час дня местного времени (20.00 мск) движение от и до Пенсильванского вокзала было восстановлено, говорится в сообщении. Сигнал о возгорании пожарные получили в половину второго ночи по местному времени (08.30 мск), на тушение понадобилось около трех часов, сообщает телеканал. Пять рабочих пострадали, двое из них попали в больницу с серьезными травмами, говорится в сообщении.
