Ветеранам СВО передали ключи от новых автомобилей в Московской области

МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев и депутат Госдумы РФ Рахим Азимов в пятницу передали ключи от автомобилей, в том числе с ручным управлением, ветеранам СВО и семьям погибших героев, сообщили в пресс-службе губернатора и правительства региона.

По данным пресс-службы, в пятницу в Доме правительства Подмосковья было передано 20 автомобилей, большинство из которых с ручным управлением.

"Вы знаете, что есть программа по вручению автомобилей. Они нужны. По крайне мере все семьи, с которыми мы общаемся, в том числе в фонде "Защитники Отечества", говорят об этом. И сегодня мы также их вручаем", - сказал Воробьев, слова которого приводятся в сообщении.

Автомобили закуплены при участии фонда "Помогать людям", основателем которого является Азимов, уточнили в пресс-службе. Он поддержал инициативу госфонда "Защитники Отечества", а с 2024 года фондом "Помогать людям" было передано 75 машин бойцам со всей страны.