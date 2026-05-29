Рейтинг@Mail.ru
Ветеранам СВО передали ключи от новых автомобилей в Московской области - РИА Новости, 29.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Новости Подмосковья - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Новости Подмосковья
 
16:08 29.05.2026 (обновлено: 16:28 29.05.2026)
Ветеранам СВО передали ключи от новых автомобилей в Московской области

Ветеранам СВО и семьям погибших героев вручили ключи от новых авто в Подмосковье

© Фото : Пресс-служба правительства Московской областиВетеранам СВО передали ключи от новых автомобилей в Московской области
Ветеранам СВО передали ключи от новых автомобилей в Московской области - РИА Новости, 1920, 29.05.2026
© Фото : Пресс-служба правительства Московской области
Ветеранам СВО передали ключи от новых автомобилей в Московской области
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев и депутат Госдумы РФ Рахим Азимов в пятницу передали ключи от автомобилей, в том числе с ручным управлением, ветеранам СВО и семьям погибших героев, сообщили в пресс-службе губернатора и правительства региона.
По данным пресс-службы, в пятницу в Доме правительства Подмосковья было передано 20 автомобилей, большинство из которых с ручным управлением.
"Вы знаете, что есть программа по вручению автомобилей. Они нужны. По крайне мере все семьи, с которыми мы общаемся, в том числе в фонде "Защитники Отечества", говорят об этом. И сегодня мы также их вручаем", - сказал Воробьев, слова которого приводятся в сообщении.
Автомобили закуплены при участии фонда "Помогать людям", основателем которого является Азимов, уточнили в пресс-службе. Он поддержал инициативу госфонда "Защитники Отечества", а с 2024 года фондом "Помогать людям" было передано 75 машин бойцам со всей страны.
В Подмосковье бойцов, получивших тяжелые травмы ног и позвоночника, ручному управлению автомобилей обучают в реабилитационном центре "Ясенки" в Подольске, отмечается в сообщении.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)ПодольскАндрей Воробьев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала