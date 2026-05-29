В Петербурге мужчина получил четыре протокола за катание дочерей на скутере

С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 мая - РИА Новости. Четыре административных протокола получил житель Санкт-Петербурга, который на электроскутере вез своих маленьких дочерей по Вознесенскому проспекту в центре города, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Как написала Волк в своем Telegram-канале , при мониторинге интернета правоохранители выявили факт грубого нарушения правил дорожного движения водителем электроскутера.

Как установила полиция, 33-летний мужчина вез на заднем сиденье электроскутера своих дочерей в возрасте шести и девяти лет по Вознесенскому проспекту, что угрожало жизни и здоровью детей.

"Сотрудники Госавтоинспекции оперативно задержали правонарушителя и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Электроскутер изъят и помещен на спецстоянку", - рассказала Волк.

По ее словам, мужчина получил административные протоколы по статье 12.7 КоАП РФ (управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления), 12.6 КоАП РФ (нарушение правил применения ремней безопасности или мотошлемов), 12.23 КоАП РФ (нарушение правил перевозки людей), а также 5.35 КоАП РФ (неисполнение родителями или иными законными представителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних).