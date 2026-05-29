В Совфеде рассказали о требованиях к переговорщикам по Украине

МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Европейские политики, публично нагнетающие русофобию, не должны принимать участие в переговорах по Украине, считает председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Европа в настоящий момент является стороной конфликта на Украине и не может выступать посредником в вопросе его урегулирования.
"Мы готовы к переговорам. Но только, самое главное, чтобы в переговорах принимали участие, во-первых, не такие одиозные личности, которые на протяжении последних лет нагнетали русофобию публично и потом сядут за стол с нашими представителями. Должны быть какие-то приемлемые, уважаемые у себя в стране и в международных инстанциях люди, чтобы эти переговоры не были упражнением в пропаганде", - сказал Карасин в беседе с "Лентой.ру".
Также сенатор рассказал, что страны Запада сделали переговоры по Украине одной из тем для собственной полемики.
"Там кому не лень выступают, кто уже запятнал себя откровенной русофобией. Поэтому, конечно, такие партнеры по переговорам не подходят. Надо выбирать кого-то, кто думает в конструктивном ключе, способен к гибкости, к проявлению политической воли. Ждем таких. У нас переговорная команда готова, и готова к серьезному диалогу", - подчеркнул он.