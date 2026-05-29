Врач назвал неожиданное последствие переедания

Краткий пересказ от РИА ИИ Переедание может спровоцировать нарушения сердечного ритма, заявил кандидат медицинских наук, доцент кафедры поликлинической терапии Института клинической медицины Пироговского университета Дмитрий Карпенко.

МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Переедание может спровоцировать нарушения сердечного ритма, если симптомы сохраняются на постоянной основе, следует обратиться к аритмологу, заявил кандидат медицинских наук, доцент кафедры поликлинической терапии Института клинической медицины Пироговского университета Дмитрий Карпенко.

"Связь гастроэзофагеальной рефлюксной болезни (хроническое заболевание, при котором содержимое желудка регулярно возвращается в пищевод - ред.) с нарушениями сердечного ритма встречается редко, однако полностью исключать ее нельзя. В отдельных случаях этому может способствовать рефлекторное раздражение определенных зон пищевода. При этом сходные ощущения могут возникать после переедания", - сказал Карпенко интернет-порталу NEWS.ru

Он подчеркнул, что для поддержания здорового сердечного ритма важно избегать переедания, не ужинать поздно вечером и не ложиться спать сразу после еды. По словам специалиста, даже небольшой перекус перед сном может усугубить симптомы.