14:03 29.05.2026
Врач назвал неожиданное последствие переедания

Врач Карпенко: переедание может спровоцировать нарушения сердечного ритма

  • Переедание может спровоцировать нарушения сердечного ритма, заявил кандидат медицинских наук, доцент кафедры поликлинической терапии Института клинической медицины Пироговского университета Дмитрий Карпенко.
  • Важно избегать переедания, не ужинать поздно вечером и не ложиться спать сразу после еды для поддержания здорового сердечного ритма.
  • При сохранении симптомов нарушений сердечного ритма следует обратиться к аритмологу.
МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Переедание может спровоцировать нарушения сердечного ритма, если симптомы сохраняются на постоянной основе, следует обратиться к аритмологу, заявил кандидат медицинских наук, доцент кафедры поликлинической терапии Института клинической медицины Пироговского университета Дмитрий Карпенко.
"Связь гастроэзофагеальной рефлюксной болезни (хроническое заболевание, при котором содержимое желудка регулярно возвращается в пищевод - ред.) с нарушениями сердечного ритма встречается редко, однако полностью исключать ее нельзя. В отдельных случаях этому может способствовать рефлекторное раздражение определенных зон пищевода. При этом сходные ощущения могут возникать после переедания", - сказал Карпенко интернет-порталу NEWS.ru.
Он подчеркнул, что для поддержания здорового сердечного ритма важно избегать переедания, не ужинать поздно вечером и не ложиться спать сразу после еды. По словам специалиста, даже небольшой перекус перед сном может усугубить симптомы.
"При наличии рефлюксной болезни ее необходимо лечить. Если именно она является провоцирующим фактором нарушения ритма, контроль заболевания может привести к улучшению состояния. Если же симптомы сохраняются, требуется консультация аритмолога для определения дальнейшей тактики", - заключил эксперт.
