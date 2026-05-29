Рейтинг@Mail.ru
Некоторые россияне досрочно получат пенсии в июне - РИА Новости, 29.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:24 29.05.2026
Некоторые россияне досрочно получат пенсии в июне

Некоторые граждане досрочно получат пенсии в июне в связи с Днем России

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкВыдача пенсий
Выдача пенсий - РИА Новости, 1920, 29.05.2026
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Выдача пенсий. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Некоторые граждане досрочно получат пенсии в июне в связи с празднованием Дня России.
  • Выплаты за длинные выходные перечислят на банковские счета до 11 июня включительно.
МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Часть россиян досрочно получит пенсии в июне в связи с празднованием Дня России, выплаты за длинные выходные будут перечислены до 11 июня включительно, сообщили РИА Новости в пресс-службе Соцфонда.
"В связи с празднованием Дня России часть пенсионеров заранее получит пенсию в июне. Выплаты на банковские счета за длинные выходные 12–14 июня будет перечислена до 11 июня включительно", - говорится в сообщении.
Уточняется, что досрочный график выплат коснется всех видов пенсии, включая страховые и социальные, накопительные, пенсии по старости и по инвалидности. Если вместе с пенсией приходят другие выплаты Социального фонда, они также будут заранее перечислены на счет. Средства поступят автоматически, пенсионерам не нужно никуда обращаться.
Почтовые отделения в большинстве регионов также досрочно доставят выплаты за праздничный день 12 июня. Пенсии за 13 и 14 июня выплатят в соответствии с графиком работы почты.
Пенсионное удостоверение - РИА Новости, 1920, 28.05.2026
Стала известна средняя пенсия женщин в России в 2026 году
28 мая, 02:27
 
ОбществоРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала