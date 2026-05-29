02:21 29.05.2026
В Госдуме рассказали, как жильцы могут принять решение об озеленении двора

Здание Государственной думы России в Москве. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Озеленением придомовой территории занимается управляющая компания, если участок входит в состав общего имущества многоквартирного дома и стоит на кадастровом учете как придомовая территория.
  • Решения об озеленении придомовой территории принимаются на общем собрании собственников большинством голосов.
  • Все работы по озеленению должны соответствовать нормам СанПиН, ГОСТам и правилам благоустройства.
МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Жильцы общим собранием собственников могут принять решение об озеленении территории двора, если участок входит в состав общего имущества многоквартирного дома и стоит на кадастровом учете как придомовая территория, рассказал РИА Новости зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов.
Как отметил парламентарий, все зависит от того, кому принадлежит территория двора.
"Если участок входит в состав общего имущества многоквартирного дома и стоит на кадастровом учете как придомовая территория, то озеленением занимается управляющая компания - за счет средств на содержание дома. Но важно понимать: посадить деревья, убрать газон или сделать новые клумбы по просьбе нескольких жителей нельзя. Такие решения принимаются только на общем собрании собственников большинством голосов", - сказал Колунов.
Он добавил, что все работы по озеленению должны соответствовать нормам СанПиНа, а также утвержденным ГОСТам и правилам благоустройства.
"Если же территория относится к муниципальной земле, тогда за ее содержание и благоустройство отвечает администрация округа", - заключил депутат.
