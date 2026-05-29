В Госдуме рассказали, как жильцы могут принять решение об озеленении двора

МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Жильцы общим собранием собственников могут принять решение об озеленении территории двора, если участок входит в состав общего имущества многоквартирного дома и стоит на кадастровом учете как придомовая территория, рассказал РИА Новости зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов.

Как отметил парламентарий, все зависит от того, кому принадлежит территория двора.

"Если участок входит в состав общего имущества многоквартирного дома и стоит на кадастровом учете как придомовая территория, то озеленением занимается управляющая компания - за счет средств на содержание дома. Но важно понимать: посадить деревья, убрать газон или сделать новые клумбы по просьбе нескольких жителей нельзя. Такие решения принимаются только на общем собрании собственников большинством голосов", - сказал Колунов

Он добавил, что все работы по озеленению должны соответствовать нормам СанПиНа, а также утвержденным ГОСТам и правилам благоустройства.