В Госдуме рассказали, как жильцы могут принять решение об озеленении двора

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Озеленением придомовой территории занимается управляющая компания, если участок входит в состав общего имущества многоквартирного дома и стоит на кадастровом учете как придомовая территория.
- Решения об озеленении придомовой территории принимаются на общем собрании собственников большинством голосов.
- Все работы по озеленению должны соответствовать нормам СанПиН, ГОСТам и правилам благоустройства.
МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Жильцы общим собранием собственников могут принять решение об озеленении территории двора, если участок входит в состав общего имущества многоквартирного дома и стоит на кадастровом учете как придомовая территория, рассказал РИА Новости зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов.
Как отметил парламентарий, все зависит от того, кому принадлежит территория двора.
"Если участок входит в состав общего имущества многоквартирного дома и стоит на кадастровом учете как придомовая территория, то озеленением занимается управляющая компания - за счет средств на содержание дома. Но важно понимать: посадить деревья, убрать газон или сделать новые клумбы по просьбе нескольких жителей нельзя. Такие решения принимаются только на общем собрании собственников большинством голосов", - сказал Колунов.
Он добавил, что все работы по озеленению должны соответствовать нормам СанПиНа, а также утвержденным ГОСТам и правилам благоустройства.
"Если же территория относится к муниципальной земле, тогда за ее содержание и благоустройство отвечает администрация округа", - заключил депутат.