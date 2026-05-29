Баскетболист Мозгов рассказал, как мама Овечкина помогла его семье

МОСКВА, 29 мая - РИА Новости, Андрей Сенченко. Бронзовый призер Олимпийских игр и чемпионата Европы, чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в составе клуба "Кливленд Кавальерс" Тимофей Мозгов в разговоре с РИА Новости высоко высказался о матери российского хоккеиста Александра Овечкина Татьяне и признался, что однажды она оказала серьезную помощь его семье.

Овечкиной 76 лет. Она является одной из пяти баскетболисток за всю историю, которым удалось стать двукратной олимпийской чемпионкой (1976, 1980). Также в ее активе золото чемпионата мира 1975 года и шесть побед на чемпионатах Европы (1970, 1972, 1974, 1976, 1978, 1980). Всю профессиональную карьеру она провела в московском "Динамо" (1967–1982).