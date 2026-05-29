Рейтинг@Mail.ru
Баскетболист Мозгов рассказал, как мама Овечкина помогла его семье - РИА Новости Спорт, 29.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Баскетбол. Евролига. Матч Химки - Олимпия - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Баскетбол
 
11:11 29.05.2026
Баскетболист Мозгов рассказал, как мама Овечкина помогла его семье

Баскетболист Мозгов назвал маму Овечкина Татьяну Человеком с большой буквы

© РИА Новости / Анна Сергеева | Перейти в медиабанкТатьяна Овечкина
Татьяна Овечкина - РИА Новости, 1920, 29.05.2026
© РИА Новости / Анна Сергеева
Перейти в медиабанк
Татьяна Овечкина. Архивное фото
Читать в
МАКСДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Тимофей Мозгов высоко оценил вклад Татьяны Овечкиной в развитие баскетбола в России.
  • Он рассказал, что Татьяна Овечкина оказала серьезную помощь его семье.
  • Мозгов отметил, что Татьяна Овечкина — хорошая мать, воспитавшая достойного сына.
МОСКВА, 29 мая - РИА Новости, Андрей Сенченко. Бронзовый призер Олимпийских игр и чемпионата Европы, чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в составе клуба "Кливленд Кавальерс" Тимофей Мозгов в разговоре с РИА Новости высоко высказался о матери российского хоккеиста Александра Овечкина Татьяне и признался, что однажды она оказала серьезную помощь его семье.
Татьяна Овечкина является двукратной олимпийской чемпионкой в составе сборной СССР по баскетболу.
Хоккеист Вашингтон Кэпиталз Александр Овечкин - РИА Новости, 1920, 01.10.2025
Мать Овечкина наградили за развитие олимпийского движения в России
1 октября 2025, 21:56
"Татьяна Николаевна внесла большой вклад в развитие баскетбола в нашей стране. Как со специалистом я, к сожалению, лично с ней не сталкивался. Но в жизни у меня был момент, когда мы пересеклись друг с другом. Татьяна Николаевна очень хороший человек. Человек с большой буквы. В один момент она очень сильно помогла моей семье. И давайте обратим внимание, как она воспитала своего сына Александра - она очень хорошая мать", - сказал Мозгов.
Овечкиной 76 лет. Она является одной из пяти баскетболисток за всю историю, которым удалось стать двукратной олимпийской чемпионкой (1976, 1980). Также в ее активе золото чемпионата мира 1975 года и шесть побед на чемпионатах Европы (1970, 1972, 1974, 1976, 1978, 1980). Всю профессиональную карьеру она провела в московском "Динамо" (1967–1982).
После завершения карьеры Овечкина работала тренером. Под ее руководством женское "Динамо" шесть раз выигрывало чемпионат России, завоевывало бронзовые медали национального первенства, а также выходило в финал Евролиги. С 2003 года Овечкина отошла от тренерской работы. В настоящее время она занимает пост президента столичного клуба.
Александр Овечкин - РИА Новости, 1920, 26.12.2025
Россиянин из НБА назвал встречу с Овечкиным бесценной
26 декабря 2025, 08:32
 
БаскетболСпортСССРРоссияТатьяна ОвечкинаАлександр ОвечкинТимофей Мозгов
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Теннис
    Завершен
    Н. Боржеш
    А. Рублев
    566
    777
  • Теннис
    Завершен
    М. Андреева
    М. Боузкова
    66
    42
  • Теннис
    Завершен
    К. Хачанов
    Й. д. Йонг
    57272
    75666
  • Теннис
    Завершен
    Ж. Фонсека
    Н. Джокович
    44677
    66355
  • Теннис
    Завершен
    К. Рууд
    Т. Пол
    46677
    67465
  • Теннис
    Завершен
    К. Гали
    А. Зверев
    4372
    6656
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала