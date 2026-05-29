Мозгов: в баскетболе трудно найти человека с таким влиянием, как у Овечкина

11:18 29.05.2026
Мозгов: в баскетболе трудно найти человека с влиянием, как у Овечкина в хоккее

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Тимофей Мозгов отметил большое влияние Александра Овечкина в российском хоккее и заявил, что в отечественном баскетболе трудно найти человека с аналогичным статусом.
МОСКВА, 29 мая - РИА Новости, Андрей Сенченко. Бронзовый призер Олимпийских игр и чемпионата Европы, а также чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в составе "Кливленд Кавальерс" Тимофей Мозгов в разговоре с РИА Новости отметил большое влияние нападающего клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталз" Александра Овечкина в российском хоккее и заявил, что в отечественном баскетболе трудно найти человека с аналогичным статусом.
В сезоне-2025/26 Овечкин набрал 64 очка (32 гола и 32 передачи) в 82 матчах регулярного чемпионата. "Вашингтон", занявший девятое место в Восточной конференции, не смог пробиться в плей-офф.
"Мы знакомы с Александром. Не так близко, конечно, как Виталий Фридзон, который с Сашей друзья не разлей вода, но мы хорошо знакомы. Овечкин имеет большое влияние в российском хоккее. Но если говорить о том, кто мог бы с ним сравниться в нашем баскетболе, то из новой гвардии такого человека, как Овечкин в хоккее, у нас нет. Есть достойные ребята, которые провели отличные карьеры, но таких величин я не вижу. Думаю, все же надо оглядываться на игроков советской закалки. Может, Белов Александр Александрович", - сказал Мозгов.
Овечкину 40 лет. Сезон-2025/26 стал для него 21-м в карьере в НХЛ и последним по его текущему контракту с "Вашингтоном", за который он выступает с момента дебюта в лиге. Ранее форвард "Кэпиталз" заявил, что примет летом после окончания сезона решение о том, продолжит ли он карьеру. Россиянин является рекордсменом лиги по общему числу голов в регулярных чемпионатах.
Овечкин является рекордсменом лиги по общему числу голов в регулярных чемпионатах. В его активе 929 заброшенных шайб в 1573 матчах. Предыдущий рекорд лиги принадлежал канадцу Уэйну Гретцки (894 шайбы в 1487 матчах). Гретцки обладает рекордом НХЛ по сумме шайб в регулярных чемпионатах лиги и Кубке Стэнли (1016), на счету Овечкина 1006 голов.
Баскетболист Мозгов рассказал, как мама Овечкина помогла его семье
