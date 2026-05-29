Овчинский: в Измайлове строят дом для проекта "Московские кварталы"

МОСКВА, 29 мая – РИА Новости. Работы по строительству дома для проекта "Московские кварталы" ведутся в Измайлове на востоке столицы, сообщил министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.

"Строительство жилого комплекса в Измайлове ведется по адресу: 3-я Прядильная улица, земельный участок 13. Новостройка площадью почти 76 тысяч квадратных метров будет состоять из трех корпусов разной этажности: одного п-образной формы из восьми секций и двух г-образной - из трех секций", - приводит слова Овчинского пресс-служба столичного департамента градостроительной политики.

В сообщении указывается, что всего в доме планируется 877 квартир, готовая жилая площадь составит 47 тысяч квадратных метров. Рядом с будущим домом находятся Измайловский лесопарк и другие зеленые аллеи.