Орбан призвал Мадьяра сохранять нейтралитет Венгрии в конфликте на Украине - РИА Новости, 29.05.2026
14:23 29.05.2026
Орбан призвал Мадьяра сохранять нейтралитет Венгрии в конфликте на Украине

Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 29.05.2026
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Виктор Орбан призвал нынешнее правительство Венгрии сохранять нейтралитет в конфликте на Украине.
  • Орбан выступил против движения в сторону провоенной Европы.
БУДАПЕШТ, 29 мая - РИА Новости. Экс-премьер Венгрии Виктор Орбан призвал нынешнее правительство страны во главе с Петером Мадьяром сохранять установленный прошлым правительством нейтралитет в конфликте на Украине.
"Мы призываем венгерское правительство придерживаться политики нейтралитета, установленной предыдущим правительством, и не делать ни шага в сторону провоенной Европы", - написал Орбан в соцсети Facebook*.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
