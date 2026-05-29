Краткий пересказ от РИА ИИ
- Виктор Орбан призвал нынешнее правительство Венгрии сохранять нейтралитет в конфликте на Украине.
- Орбан выступил против движения в сторону провоенной Европы.
БУДАПЕШТ, 29 мая - РИА Новости. Экс-премьер Венгрии Виктор Орбан призвал нынешнее правительство страны во главе с Петером Мадьяром сохранять установленный прошлым правительством нейтралитет в конфликте на Украине.
"Мы призываем венгерское правительство придерживаться политики нейтралитета, установленной предыдущим правительством, и не делать ни шага в сторону провоенной Европы", - написал Орбан в соцсети Facebook*.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.