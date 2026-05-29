Чем опасен лес, в котором очень много опят

МОСКВА, 29 мая — РИА Новости, Вадим Минеев. Опята — одни из самых популярных грибов в России, они часто радуют грибников обильным урожаем. Однако лес, в котором слишком много опят, представляет собой огромную опасность для каждого, кто в него забредет.

Что не так с привычными, знакомыми грибами?

Рекомендуют людям с болезнями

Опята легко узнаваемы по стройным ножкам и "карамельным" шляпкам. Грибы не только вкусные, но и полезные: они богаты клетчаткой, белком, калием, железом, фосфором и аминокислотами. Их рекомендуют людям с нарушением обмена веществ и сердечно-сосудистыми проблемами.

В кулинарии опята универсальны. Их отваривают, жарят, солят, добавляют в супы и рагу — недаром они в списке самых узнаваемых грибов в мире.

Паразиты и агрессоры

С ботанической точки зрения опята являются паразитами. В отличие от некоторых других грибов, которые живут в симбиозе с корнями деревьев, опенок — агрессор. Он растет как на мертвой древесине, так и на живой.

Главная мишень опенка — ослабленные, старые, больные деревья. Но при благоприятных условиях он перекидывается и на здоровые. Грибница проникает в ствол, разрушает древесину изнутри, питается ее клетчаткой.

"Опенок в процессе роста разрушает камбий — тот слой дерева, который отвечает за рост, и поражает сосудистую сеть дерева, нарушая транспорт питательных веществ. Дерево погибает так же, как если бы с него кольцом содрали кору", — поясняет Маргарита Атрощенко, заведующая научным отделом Биологического музея имени К. А. Тимирязева.

Опята способны уничтожить даже большое мощное дерево — для этого им понадобится от пяти до десяти лет.

Почему деревья и пни опасны

С виду дерево может казаться вполне нормальным: на нем есть листья, кора не осыпалась, ствол стоит ровно. Но если оно облеплено опятами от корней до середины — внутри оно, скорее всего, гнилое. Такое дерево может рухнуть в любой момент: от сильного ветра, от дождя, даже от незначительного контакта с человеком. Поэтому на такое дерево не стоит облокачиваться, пытаться на него залезть, срезая грибы, даже стоять у самого ствола.

Опята обожают пни, поваленные трухлявые стволы, валежник, остатки деревьев после вырубок. В таком лесу под ногами — хаос из бревен, сучьев, скользкой коры и мха. Наступать на лежащие стволы опасно: они могут быть прогнившими, полыми внутри. Под вашим весом нога провалится внутрь, вы поскользнетесь и упадете. Торчащие сучья могут пробить обувь или поранить ногу.

В целом лес, зараженный опятами, состоит из деревьев непонятной прочности и часто сильно захламлен их остатками. Перемещаться по такому нужно аккуратно и внимательно.

Осторожно, ложные опята!

Также существует и несколько видов ложных опят — их легко спутать со съедобными, но они ядовиты.

Ложноопенок кирпично-красный. Растет на мертвых пнях и деревьях, отличается ярко-красной шляпкой, под которой спрятаны темно-желтые пластины, покрытые пленкой.

Ложноопенок серно-желтый. Название также получил по цвету шляпки. У молодого гриба пластины такого же цвета, но с возрастом могут стать более зелеными. Живет на гниющей древесине хвойных и лиственных деревьев.

Ложноопенок серопластинчатый. Растет большими группами только на соснах. Отличается яркой охристо-желтой шляпкой с темным бугорком в центре. Ножка желто-красная. Под шляпкой — серо-сиреневые пластинки.

Простые правила безопасности

При сборе опять, важно соблюдать меры предосторожности, хотя бы основные.

Ходить только по тропам. Не стоит лезть в глухой бурелом в поисках крупной семейки опят.

Проверять опору. Перед тем как наступить на поваленный ствол, лучше потрогать его палкой. Если кора легко продавливается и внутри труха — обойдите стороной.

Не приближаться к стоящим деревьям с опятами на стволе. Лучше срывать грибы с безопасного расстояния, а не стоять под самой кроной.

Обязательно смотреть под ноги. В местах скопления бурелома легко подвернуть ногу или наступить на острый сук.