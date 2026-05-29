Специальная военная операция на Украине
 
17:44 29.05.2026 (обновлено: 18:30 29.05.2026)
Во всех регионах УрФО сняли режим ракетной опасности

  • Режим ракетной опасности сняли на территории всех регионов Уральского федерального округа.
  • Об этом сообщил полномочный представитель президента России в УрФО Артем Жога.
ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 мая – РИА Новости. Режим ракетной опасности на территории всех регионов Уральского федерального округа снят, сообщил полномочный представитель президента РФ в УрФО Артем Жога.
"Отбой ракетной опасности на территории всех регионов Уральского федерального округа", – написал Жога в своем канале на платформе "Макс".
Режим ракетной опасности в пятницу был введен в Ханты-Мансийском автономном округе, Свердловской, Челябинской и Курганской областях. Также впервые ракетная опасность была объявлена в Ямало-Ненецком автономном округе и Тюменской области, глава которой, Александр Моор, заявил, что это превентивная мера.
Как уточнял полпред, режим ракетной опасности впервые был объявлен на территории всего Уральского федерального округа.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Специальная военная операция на УкраинеРоссияАртем ЖогаХанты-Мансийский автономный округКурганская областьАлександр Моор
 
 
