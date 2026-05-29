Во всех регионах УрФО сняли режим ракетной опасности

ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 мая – РИА Новости. Режим ракетной опасности на территории всех регионов Уральского федерального округа снят, сообщил полномочный представитель президента РФ в УрФО Артем Жога.
Режим ракетной опасности в пятницу был введен в Ханты-Мансийском автономном округе, Свердловской, Челябинской и Курганской областях. Также впервые ракетная опасность была объявлена в Ямало-Ненецком автономном округе и Тюменской области, глава которой, Александр Моор, заявил, что это превентивная мера.
Как уточнял полпред, режим ракетной опасности впервые был объявлен на территории всего Уральского федерального округа.
22 июня 2022, 17:18