На всей территории УрФО впервые объявили ракетную опасность - РИА Новости, 29.05.2026
16:07 29.05.2026 (обновлено: 17:50 29.05.2026)
На всей территории УрФО впервые объявили ракетную опасность

Работа ПВО. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • На территории всего Уральского федерального округа впервые объявлен режим ракетной опасности.
  • Полномочный представитель президента России в УрФО Артем Жога призвал сохранять спокойствие и отметил, что все службы находятся в режиме повышенной готовности.
ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 мая - РИА Новости. Режим ракетной опасности впервые объявлен на территории всего Уральского федерального округа, сообщил в своих соцсетях полномочный представитель президента РФ в УрФО Артем Жога.
"Впервые на территории всего Уральского федерального округа введен режим "Ракетная опасность" - говорится в сообщении.
Жога попросил всех сохранять спокойствие и отметил, что все службы находятся в режиме повышенной готовности, принимаются все необходимые меры по обеспечению безопасности.
Режим ракетной опасности в пятницу был объявлен в ХМАО, Свердловской, Челябинской и Курганской областях. Также впервые ракетная опасность была объявлена в Ямало-Ненецком автономном округе и Тюменской области, глава которой, Александр Моор, заявил, что это превентивная мера.
