На всей территории УрФО впервые объявили ракетную опасность

ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 мая - РИА Новости. Режим ракетной опасности впервые объявлен на территории всего Уральского федерального округа, сообщил в своих соцсетях полномочный представитель президента РФ в УрФО Артем Жога.
"Впервые на территории всего Уральского федерального округа введен режим "Ракетная опасность" - говорится в сообщении.
Жога попросил всех сохранять спокойствие и отметил, что все службы находятся в режиме повышенной готовности, принимаются все необходимые меры по обеспечению безопасности.
Режим ракетной опасности в пятницу был объявлен в ХМАО, Свердловской, Челябинской и Курганской областях. Также впервые ракетная опасность была объявлена в Ямало-Ненецком автономном округе и Тюменской области, глава которой, Александр Моор, заявил, что это превентивная мера.
