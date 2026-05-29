В Чувашии объявили ракетную опасность

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 29 мая - РИА Новости. Режим ракетной опасности объявлен в Чувашии, сообщает министерство по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям республики.
"Внимание, в Чувашской республике объявлена ракетная опасность", - сообщает ведомство в канале на платформе "Макс".
Глава Чебоксар Станислав Трофимов на фоне объявленной угрозы призвал жителей города не подходить к окнам и укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами (коридор, ванная, туалет, кладовая).
"Управляющим компаниям даны поручения открыть подвалы для укрытий",- написал Трофимов в своей Telegram-канале.
