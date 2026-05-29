В Пензенской области объявили ракетную опасность

САРАТОВ, 29 мая - РИА Новости. Ракетная опасность объявлена на территории Пензенской области, сообщил губернатор Олег Мельниченко.
"На территории Пензенской области объявлен режим "Ракетная опасность". Запущено смс-оповещение, уведомления в официальных каналах и по телевидению. При получении этого сигнала необходимо отойти от окон и не пользоваться лифтом, если вы находитесь в здании", - написал глава региона в канале на платформе "Макс".
Мельниченко посоветовал зайти в укрытие и ждать в безопасном месте до сигнала "Отбой ракетной опасности".
